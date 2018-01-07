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۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۷

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران:

رعایت مقررات از مهم ترین مولفه های سفرهای زمستانی است

رعایت مقررات از مهم ترین مولفه های سفرهای زمستانی است

دماوند- فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران گفت: رعایت مقررات از مهم ترین مولفه های سفرهای زمستانی است.

سردار عبدالرضا ناظری، در حاشیه بازدید از محور مواصلاتی هراز و میزان آمادگی نیروهای پلیس در این محور، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همراه داشتن تجهیزات زمستانی و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از مهم ترین مولفه های سفرهای زمستانی است.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان تاکید کرد و بیان داشت: شهروندان عزیز می بایست با همراه داشتن تجهیزات زمستانی و توجه به هشدارهای پلیس، در تامین نظم و امنیت جاده ها پلیس را یاری کنند.

وی با اشاره به بارش نزولات آسمانی در سراسر کشور ادامه داد: رانندگان گرامی می توانند در هنگام مواجهه با شرایط جوی نامساعد، با توقف خودرو در توقفگاه های جاده ای از سوانح و تصادفات جلوگیری کنند.

ناظری در این بازدید ضمن گفتگو با رانندگان، از نزدیک توصیه ها و هشدارهای پلیسی را به آنان اعلام کرد و شهروندان نیز از زحمات و تلاش های فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران و کارکنان ابراز رضایت کردند.

کد مطلب 4193012

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