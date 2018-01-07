وخامت اوضاع جسمانی شیخ زکزاکی و عدم رسیدگی به وی

به گزارش خبرگزاری مهر، دختر شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه اعلام کرد که پدرش توسط دولت نگهداری می شود و آن ها اجازه نمی دهند که او به پزشک یا بیمارستان دسترسی پیدا کند.

وی گفت: روز گذشته شیخ زکزاکی در تلفظ برخی حروف به ویژه در زمان نماز و دعا ناتوانی داشته است. وی همچنین در اندام خود ضعف دارد و قوای جسمی شیخ در حال ضعیف شدن هست در حدی که حتی برخی اشیا را نمیتوانند بلند کنند. در ابتدا فکر کردم ممکن است مشکل خون رسانی مغزی باشد اما علائم در حال بدتر شدن است. این علائم از ۷ روز گذشته ایجاد شده است و شیخ زکزاکی در راه رفتن خود نیز اکنون مشکلاتی دارد.

دختر شیخ زکزاکی افزود: امروز پدرم گفت که ضعف عمومی دارد. من به خاطر این ضعف عمومی نگران هستم. من فکر می کردم که با آسپرین ممکن است پدر بتواند صحبت کند، اما آنها اجازه نمی دهند که شیخ حتی یک سی تی اسکن انجام دهد و حتی اگر آنها انجام دهند، ما نمی توانیم در مورد نتیجه آن مطمئن باشیم چرا که ممکن است آن ها دروغ بگویند.

دختر شیخ زکزاکی در پایان گفت که پدرش به دلیل مشکل فشار خون داروهای مختلفی مصرف می کند اما مسئولین دولتی هیچ توجهی به این مسئله ندارند.

مهم ترین مطالبه دختر رهبر شیعیان نیجریه درمان شیخ زکزاکی توسط پزشکان مطمئن و متخصص است، اما تا کنون این امر محقق نشده و این درحالی است که دولت نیجریه قبلا با این مسئله موافقت کرده بود اما آن را اجرا نمیکند.