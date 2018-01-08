اعتبار لازم برای ارتقای ورزش بانوان استان مرکزی تخصیص می یابد

عابد حقدادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود ظرفیت پیشرفت در ورزش بانوان استان مرکزی اظهار داشت: رویکرد جدیدی با تغییرات ایجاد شده در ورزش بانوان استان مرکزی به وجود آمده و در این زمینه افزایش نیرو و برگزاری جلسات حوزه ورزش بانوان استان مرکزی با هیئت های مختلف در حال انجام است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: پیگیری مطالبات حوزه ورزش بانوان استان مرکزی را در دستور کار قرار داده ایم و اعتبارات، درآمدها و تمامی مسائل مربوط به هیات های مختلف ورزشی، با توجه به حوزه ورزش بانوان این هیات ها در حال رسیدگی است.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت ورزش بانوان استان مرکزی نسبت به سال های گذشته مطلوب است، به طور مثال در حوزه ورزش قهرمانی شاهد کسب موفقیت تیم سپک‌تاکرای بانوان در کشور بودیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی تصریح کرد: همچنین در رشته های انفرادی شاهد حضور تک ستاره های فعالی در ورزش بانوان استان هستیم و امسال چندین مسابقه کشوری بانوان به میزبانی استان مرکزی برگزار شد.

حقدادی ادامه داد: در حال حاضر پیگیر اجرای طرحی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان هستیم که بخشی از آن در شهر اراک اجرا می شود، زیرا این پروژه یک طرح منطقه ای است و امیدواریم اجرای آن بتواند شرایط جدیدی در راستای توسعه ورزش بانوان و حل مشکلات این بخش به وجود آورد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی عنوان کرد: طرح سنجش قامت زنان روستایی در حوزه ورزش بانوان در سطح استان به اجرا رسیده و علاوه بر آن این اداره کل در نظر دارد طرحی را در راستای ارزیابی رشد حرکتی کودکان به انجام برساند که با کمک بهزیستی، آموزش و پرورش و سایر نهادهای مربوطه اجرایی می شود.

وی بیان کرد: اثرات اقدامات انجام شده در حوزه ورزش دیرتر از هر اقدامی بروز و ظهور می کند و اکنون زمان اعلام نتایج نیست، اما برنامه ریزی های مطلوبی برای توسعه ورزش بانوان انجام شده و امیدواریم که در این راستا تمامی بخش ها تعامل داشته و حمایت لازم را به انجام برسانند.