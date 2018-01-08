محمد خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در مقایسه با وسعت مناطق تحت حفاظت، تعداد محیط‌بان به واقع اندک بوده و حتی جای خالی در چارت تعریف شده داریم.

وی افزود: حفاظت مناطق با وجود اینکه مستمر انجام می‌شود اما به دلیل کمبود نیرو با مشکل مواجه هستیم.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان تعداد کل پاسگاه‌های حفاظت از محیط‌زیست را نیز ۱۱ مورد اعلام و تأکید کرد: ضروری است تعداد محیط‌بان و پاسگاه افزایش یابد.

خداپرست متذکر شد: از سویی مشارکت خود مردم به ویژه ساکنان اطراف مناطق تحت حفاظت اهمیت ویژه دارد و به همین دلیل آموزش و اطلاع‌رسانی جوامع محلی از سوی محیط‌زیست دنبال می‌شود.

وی به ضرورت مشارکت دهیاران نیز در برنامه‌های حفاظتی شد و تأکید کرد: بدون مشارکت شهروندان نمی‌توان ازعرصه های تحت حفاظت به شکل مقبول محافظت کرد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان همچنین خواستار همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد در برنامه‌های حفاظتی شد و افزود: هفت سازمان مردم‌نهاد محیط‌زیست در استان فعالیت دارند که می‌توانند بازوی یاریگر این اداره کل باشند.