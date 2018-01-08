خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: بیش از۵۵ روز از وقوع بزرگ‌ترین زلزله غرب ایران گذشت، زلزله‌ای که علاوه بر تلفات جانی، حجم عظیمی از ویرانی و تخریب را هم به‌جای گذاشت و در تمام این روزها رنج بی‌سرپناهی یک‌لحظه زلزله‌زدگان را رها نکرده است.

در این مدت خیلی‌ها آمدند، وعده بازسازی و رونق دادند و رفتند، عده‌ای هم آمدند و وعده‌ای ندادند و رفتند، بعضی‌ها هم که آمدند و گفتند «ما برای بازسازی قیم مردم نیستیم» و رفتند و مردم ماندند و این حجم وسیع ویرانی!

حالا با تمام این حرف‌ها مردم داغ‌دیده چشم به تلاش‌های برخی نهادها همچون سپاه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دوخته‌اند و خودشان هم دست‌به‌کار شده‌اند و آستین همت را بالا زده‌اند، چشم‌به‌راه وعده‌های مسئولان نمانده‌اند و مسیر آبادانی شهر و دیارشان را در پیش گرفته‌اند.

در زلزله اخیر که گستره آن بسیار وسیع و حدود ۱۹ هزار کیلومترمربع بود و ۸ شهرستان استان کرمانشاه و بیش از یک هزار و ۹۰۰ روستا را درگیر کرد، بیش از ۵۶ هزار واحد مسکونی و تجاری آسیب دیدند و بیش از ۱۹ هزار واحد هم کاملاً تخریب شدند و حالا در کنار اسکان موقت، روند بازسازی در حال انجام است.

۵۶ هزار واحد آسیب‌دیده تا خردادماه سال آینده تعمیر می‌شوند

معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار بازسازی شروع شده و روند خوبی دارد البته از نظر ما باید این روند تسریع شود.

مجتبی نیک کردار افزود: ۴۶ هزار و ۲۰۳ پرونده برای واحدهای احداثی و تعمیری تشکیل شده است که ۱۵ هزار پرونده برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی‌شده‌اند.

وی با بیان اینکه ۴ هزار و ۳۳۵ پرونده هم با بانک عقد قرارداد شده است، گفت: ۲ هزار و ۳۲۰ مورد تسهیلات هم تاکنون پرداخت و به ۶ هزار و ۲۵۰ مورد هم از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کمک بلاعوض پرداخت شده است.

این مقام مسئول از آواربرداری ۲ هزار و ۱۸۷ واحد در مناطق زلزله‌زده خبر داد و گفت: یک هزار و ۱۸۰ واحد پی‌کنی و ۱۲۸ واحد نیز به مرحله کرسی چینی و شناژ رسیده‌اند، همچنین۲۰ واحد دیوارچینی، ۵ واحد اسکلت و یک واحد به اجرای سقف رسیده است.

معاون امور عمرانی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: ۴ هزار و ۲۹۲ واحد شروع به تعمیر کرده‌اند و تعمیر یک هزار و ۲۰۰ واحد نیز به پایان رسیده است.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در روند بازسازی این مناطق، تصریح کرد: برای این موضوع با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک‌ها صحبت کرده‌ایم تا بتوانیم واحدهای تعمیری را تا اول خردادماه به پایان برسانیم.

نیک کردار با اشاره به اینکه ۵۶ هزار واحد در زلزله اخیر آسیب‌دیده‌اند و نیاز به تعمیر دارند، گفت: تا اول خرداد صاحبان این واحدها در خانه‌های خود مستقرشده و بخش عظیمی از مشکلات رفع می‌شود، البته احداث واحدهای کاملاً تخریب‌شده نیز یک سال به طول می‌انجامد.

معاون امور عمرانی استاندار کرمانشاه بیان داشت: قرار شده برای تسریع در ارائه تسهیلات به مردم بانک‌ها شعب سیار خود را در این شهرستان‌ها مستقر کنند و استاندار کرمانشاه نیز در جلسه شورای بانک‌ها بر تسریع در این امر تأکید کرده است.

این مقام مسئول همچنین در مورد کمک‌های مردمی در شرایط فعلی اظهار داشت: در این شرایط بهترین نوع کمک مردمی کمک نقدی است و کمک‌های نقدی برای هزینه ساخت‌وساز واحدها بهتر است.

نیک کردار افزود: مردم می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به حساب ۱۰۰ امام (ره) نزد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واریز کنند تا این کمک‌های نقدی بین همه توزیع شود.

اتمام مأموریت سپاه با نصب ۸۱۰۰ کانکس برای اسکان موقت زلزله‌زدگان

سردار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز چند روز پیش از احداث بیش از ۸ هزار و ۱۰۰کانکس توسط سپاه در مناطق زلزله‌زده غرب کشور و پایان مأموریت این نهاد انقلابی در این منطقه خبر داد.

وی بیان داشت: پس از سفر مقام معظم رهبری و با گذشت حدود ۴۰روز از تعهدی که سپاه در خصوص اسکان موقت زلزله‌زدگان داده بود، اتمام مأموریت خود را پیش از به پایان رسیدن ۴۵ روز اعلام می‌کنیم.

سردار جعفری تأکید کرد:‌ تعهد ما احداث ۸ هزار کانکس بود، ولی بیش از ۸ هزار و ۱۰۰ کانکس توسط سپاه در این مناطق احداث شده است.

اکبر سنجابی، فرماندار سرپل ذهاب هم ضمن تأکید بر تسریع بازسازی واحدهای آسیب‌دیده اظهار داشت: با توجه به اینکه بحث بازسازی و اسکان دائم را در پیش داریم و برخی از خانوارها برای بازسازی منازل خود دچار مشکل خواهند شد لذا از مردم عزیز می‌خواهیم کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره‌حساب‌های رسمی اعلام‌شده واریز کنند تا در امر بازسازی مورداستفاده قرار بگیرد.

۴.۸ هزار میلیارد تومان برای ساخت مساکن زلزله‌زده نیاز داریم

اما هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در نشست با اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه از نیاز مناطق زلزله‌زده به ۴ هزار و ۸۳۹ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای بازسازی خبر داد و گفت: ۳۹ هزار واحد باید در مناطق زلزله‌زده از نو ساخته و ۵۵ هزار واحد نیز باید تعمیر شوند.

وی با بیان اینکه این میزان سرمایه بر طبق ارزیابی اولیه برآورد شده است، افزود: علاوه بر این برای تکمیل زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیز یک هزار و ۲۴۱ میلیارد تومان نیاز است.

حضور تیم‌های حمایت روانی «سحر» در مناطق زلزله‌زده تا پایان سال

همچنین علی‌اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال‌احمر چند روز پیش در جلسه شورای عالی جمعیت هلال‌احمر اظهار داشت: بیش از ۵۰ روز از فاجعه زلزله کرمانشاه می‌گذرد و هلال‌احمر در این مدت، کارنامه قابل قبولی داشته است.

وی افزود: در حال حاضر جمعیت هلال‌احمر در مناطق زلزله‌زده فعالیت‌هایی ازجمله پشتیبانی و حمایت‌های روانی مردم زلزله‌زده را در دستور کار خود دارد که فعالیت تیم‌های سحر سازمان جوانان هلال‌احمر که ساماندهی حمایت‌های روانی در بلایا را بر عهده دارند در شهرها و روستاهای زلزله‌زده تا پایان سال ادامه دارد.

پیوندی ارائه خدمات توان‌بخشی به آسیب دیدگان را از دیگر حوزه‌های فعالیت هلال‌احمر در خدمت به زلزله‌زدگان کرمانشاه برشمرد و بیان داشت: ارائه خدمات توان‌بخشی و توجه به آسیب‌های جدی که به مردم زلزله‌زده وارد شده است در مراکز توان‌بخشی هلال‌احمر کرمانشاه و همچنین در استان تهران به‌صورت رایگان در حال انجام است.

وی ادامه داد: همچنین نیازهای دیگر زلزله‌زدگان ازجمله ترمیم و تعویض چادرهای اسکان اضطراری و ... در صورت درخواست رفع می‌شود.

به گزارش مهر، حالا که اندکی غم‌ها و دردهای روانی زلزله برای مردم مناطق زلزله‌زده فروکش کرده، با همت تمامی نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط کار بازسازی در شهرها و روستاهای این مناطق به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام است و این تلاش‌ها روح امید را دوباره در این مناطق زنده کرده است.