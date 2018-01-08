به گزارش خبرنگار مهر، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجه کشورمان در پنل نخست کنفرانس امنیتی تهران که با موضوع ترتیبات امنیتی عرب آسیا، جمهوری اسلامی ایران و بازیگران منطقه ای برگزار شد، گفت: در طول چهار دهه اخیر منطقه غرب آسیا دچار تحولات زیادی شد که از جمله آن می توان به تجاوزهایی که به کشورهای همسایه انجام شد، اشاره کرد.

وی افزود: از جمله این تجاوزها تجاوز عراق به ایران، تجاوز شوروی سابق به افغانستان، تجاوز عراق به کویت، تجاوز آمریکا به عراق و در شمال آفریقا تجاوز کشورهای غربی به لیبی و تحولاتی که در زمان انقلاب عربی افتاد اشاره کرد.

وزیر اسبق امور خارجه کشورمان گفت: دخالت های غیرقانونی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه ای در امور داخلی کشورهای منطقه از جمله سوریه، عراق، بحرین و یمن تحولات زیاد و شرایط ناگوار را در منطقه فراهم ساخت.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: حرکت های مردمی که در این منطقه رخ داده حق مردم هر کشور بوده که در جهت اثبات مسائل گام بردارند و این یک امر طبیعی است.

خرازی افزود: سواستفاده برخی از قدرت ها از این خیزش های مردمی را شاهد بودیم مانند آنچه در سوریه اتفاق افتاد که با دخالت های بیگانگان، ارسال اسلحه و حمایت از گروه های تروریستی موجب کشتار و تخریب و بدنامی اسلام را فراهم کردند.

وی ادامه داد: از تحولات دیگری که در این سال ها با آن روبرو بودیم ظهور هویت های نوظهور چه در قالب گروه های تکفیری و چه در قالب گروه های مقاومت و مردمی است که در برابر تروریست ایستاد و توانستند تا حد زیادی پروژه های تروریستی را نابود کند.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: با چنین اوضاع درهمی که در منطقه داشتیم و مشکلات زیادی که شاهد بودیم باید دنبال راه حل باشیم که چگونه می توانیم برای برون رفت از این مشکلات تلاش کنیم.

خرازی تاکید کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران حمایت از کشورهای مستقر و جلوگیری از فروپاشی نظام های مستقر و تجزیه کشورهای منطقه است، ما چنین سیاستی را همواره دنبال کرده ایم و برای گفتگو با کشورهای منطقه برای کاهش تنش ها و ایجاد ثبات و امنیت آماده هستیم.

خرازی همچنین در جمع بندی پنل اول نشست تخصصی ترتیبات امنیتی غرب آسیا که ریاست آن را به عهده داشت اظهار کرد: آنچه که مورد تاکید قرار داشت مخالفت با دخالت کشورهای خارجی بود و نیز لزوم مبارزه با تروریسم و گفت‌وگو با کشورها و تلاش های آنان برای از بین بردن بی ثباتی و همکاری های اقتصادی که می‌تواند کشورهای منطقه را بهم نزدیک تر کند.

وی افزود: امروز منطقه از یک بیداری برخوردار است که ما اسم آن را بیداری اسلامی می گذاریم و کشورهای منطقه طی آن مسئولیت خود را درک می کنند ، آنچه در سال های اخیر شاهدش بودیم جنگیدن و مقابله مردم با داعش و گروهک های تروریستی بود که نشان از همین بیداری اسلامی است که خودش می تواند نقطه امیدی باشد و دولت های ما می توانند از این فرصت و نقطه امید بهترین استفاده را بکنند که موضوع مهمی است تا ما را به سمت حل مشکلات سوق دهد.

خرازی در پایان تصریح کرد: در منطقه غرب آسیا ایران می تواند منبع تامین انرژی باشد در هر صورت ما در منطقه ای زندگی می کنیم که دخالت ها و منافع بیگانگان زیاد است اما اگر کشورهای منطقه در کنار هم قرار گیرد می توانند در برابر این مسائل مقاومت کنند.

کمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان در پنل دوم کنفرانس امنیتی تهران با عنوان ترتیبات امنیتی غرب آسیا، نقش جمهوری اسلامی ایران و بازیگران فرامنطقه‌ای گفت: برجام نمونه گفت وگوی موفقی است اما این نمونه بوسیله آمریکا با عهدشکنی های این کشور در خطر افتاده و اگر از برجام خارج شود شرایط جدیدی ایجاد می شود که می تواند بحران آفرین باشد.

وی به تعهدات اروپا در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: بنابراین در قبال اقدامات خصمانه آمریکا، اروپا باید از استقلال خود دفاع کند و اگر بخواهد تحت فشار آمریکا از تعهدات خود خارج شود استقلال اتحادیه اروپا از بین می رود.

خرازی با بیان اینکه حل مسائل منطقه ای تابع عدم دخالت بیگانگان است اما همواره این اتفاق رخ می دهد، گفت: اگر عده ای ناراضی در ایران دست به تخریب زدند ولی آمریکا از آن ها دفاع می کند، نوعی دخالت در امور داخلی ایران است. به طور مثال در قضایای اخیر فرانسه یک هزار ماشین آتش زده شد اما شورای امنیت دخالتی در آن نداشت ولی آمریکا خواستار دخالت شد که این موضوع نشاندهنده سواستفاده از قدرت توسط ایالات متحده است.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که این دخالت ها وجود داشته باشد نمی توان به ثبات در خاورمیانه امیدوار بود، گفت: آمریکا از کشورهایی که در منطقه بحران آفرینی می کنند حمایت می کند و در اولین قدم باید کشورهای اروپایی به عربستان و امارات سلاح نفروشند چون همین سلاح ها علیه مردم یمن استفاده می شود. در عین حال کشورهای منطقه باید به خواست ملت ها اهمیت دهند و دمکراسی را در کشورهای خود نهادینه کنند. مادامی که به خواست مردم اهمیت داده نشود، نمی توان مشکلات را حل کرد.