به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور صبح امروز از مجموعه ورزشی آزادی بازدید کرد. کریمی که به تازگی به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور منصوب شده، با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از مجموعه ۴۰ هزار نفری بانوان، آکادمی کشتی، پیست اسلالوم قایقرانی، سالن های تیراندازی، اداره استاندارد و سالن ۱۲ هزار نفری بازدید کرد.

وی در بخش پایانی بازدید خود با حضور در ورزشگاه بزرگ آزادی در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص مقاوم سازی جایگاه تماشاگران، عایق بندی این سطح و نصب استاندارد صندلی های طبقه دوم قرار گرفت.

سید حسن طباطبایی مدیر مجموعه ورزشی آزادی در خصوص بازدید مدیرعامل شرکت توسعه از مجموعه ورزشی آزادی اظهار داشت: صبح امروز حسن کریمی با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از بخش مختلف این مجموعه دیدن به عمل آورد تا در جریان اقدامات صورت گرفته در آزادی قرار گیرد.

وی افزود: خوشبختانه در طول یکی، دو سال گذدشته اقدامات بسیاری خوبی در مجموعه ورزشی آزادی صورت گرفته که از جمله مهمترین آنها می توان به تهیه و نصب ۴۵ هزار عدد صندلی در طبقه دوم استادیوم فوتبال، احداث فضای میکسدزون در استادیوم فوتبال، بازسازی جایگاه خبرنگاران در استادیوم فوتبال، تهیه و نصب چهار دستگاه دیزل ژنراتور برق اضطراری ۴۰۰KW برای استادیوم فوتبال، بازسازی اتاق داوران، رختکن و سیستم نور و گرمایشی سالن دوازده هزار نفری، بازسازی و احیا چیلر جذبی موتورخانه پنج سالن و ... اشاره کرد. البته وزارت ورزش و شخص دکتر سلطانی فر توجه ویژه ای به ورزشگاه آزادی دارند و در سایه همین توجهات بود که کار مقاوم سازی استادیوم فوتبال آغاز شد.

طباطبایی ادامه داد: مقاوم سازی استادیوم فوتبال آزادی در دستور کار چهار دولت قبلی بود ولی سرانجام امسال با تاکید سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان این کار بزرگ عملیاتی شد. در مرحله نخست سه زون ۳۴، ۳۵ و ۳۶ مورد بازسازی قرار گرفت. در بازسازی جدید تمام سطوح سیمانی سکوها برداشته شد و جای آنها را سکوهای جدید گرفت. در طراحی جدید ، یک سوم از وزن سکوها کم شده که کم بسیار زیادی به سازه می کند. در صورت انجام این کار در تمام زون های ورزشگاه، آزادی حداقل تا ۵۰ سال دیگر بیمه خواهد شد.

مدیر مجموعه ورزشی آزادی در پایان تاکید کرد: بازسازی سه زون اولیه تا حدودی زمان بر بود که البته دلایل خاص فنی و مهندسی خود را داشت. قطعا در ادامه کار و زون های بعدی سرعت عملیات بالاتر خواهد بود. در ضمن این قول را به علاقه مندان فوتبال می دهیم که برای دربی برگشت پایتخت می توانند از تمام سکوهای طبقه دوم آزادی استفاده کنند.