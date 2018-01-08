۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۵۵

رئیس مرکز توسعه درمان اعتیاد بهزیستی کشور خبر داد:

اجرای طرح فقرزدایی اجتماع محور در محلات آسیب‌پذیر

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور از اجرای طرح فقرزدایی اجتماع محور در محلات آسیب‌پذیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید براتی سده در نشست ارزیابی و آسیب شناسی کاهش آسیب با بیان اینکه عدم افزایش تعرفه ها و افزایش هزینه ها در کاهش آسیب به کیفیت و کمیت برنامه آسیب می رساند، گفت: مشترک بودن جامعه هدف طرح ماده ١٦ و مراکز DIC و ارجاع بیماران کم درآمد به مراکز به علت نقص اجرای بیمه درمان معتادین چالشهای حوزه کاهش آسیب است.

وی گفت: باید با اجرای اقداماتی قبل از اجرای ماده ١٦ و پس از ترخیص از ماده ١٦خدمات سازمان یافته اَی عرضه کنیم تا ورودی مراکز فوق کم شود.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور با بیان اینکه در جهت ارتقا برنامه های کاهش آسیب باید فرایندهای اجرای فعالیت کاهش آسیب تغییر کند، گفت: در جهت کاهش هزینه ها باید خدمات کاهش آسیب را پرتابل و سیار کرد.

وی با اشاره به اینکه بهزیستی خط مقدم بحث پیشگیری و کاهش آسیب است، گفت: این سازمان با کمک سازمانهای مردم نهاد نسبتا خوب و در مسیر حرکت کرده است.

وی از اجرای طرح فقر زدایی در محلات آسیب پذیر خبر داد و تصریح کرد: هم اکنون در کشور ۲۵۰ پایگاه خدمات اجتماعی و ۳۵۰ پایگاه سلامت روان در محلات آسیب پذیر و مناطق حاشیه ای شهرها فعال هستند.

مهناز قربانی مقانکی

