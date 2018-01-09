وضعیت تایید روسای ابقایی دانشگاهها در شورایعالی انقلاب فرهنگی

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لزوم معرفی روسای دانشگاه هایی که در دور جدید ابقاء شدند، به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در قانون آمده است که وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، برای بار اول، باید روسای دانشگاه های خود را به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسانند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: وقتی برای بار دوم روسای یکی از دانشگاه ها به عنوان رئیس دانشگاه معرفی می شود، این دیگر بر عهده خود وزارتین است ولی برای بار سوم باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شوند.

به گزارش مهر، براساس آخرین تغییرات در بدنه روسای دانشگاه ها تاکنون ۱۷ انتصاب صورت گرفته که ۱۲ نفر از روسای دانشگاه ها با صدور احکامی جداگانه از سوی وزیر علوم ابقا و ۵ نفر به عنوان سرپرست جدید معرفی شدند.