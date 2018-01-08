اخراج یک عربستانی از بحرین به دلیل حمایت از آیت الله عیسی قاسم

به گزارش خبرگزاری مهر، آل خلیفه «احمد العطیه» جوانی که مادر وی بحرینی است و پدرش اهل عربستان بوده و در خردسالی او فوت شده است را پنج شنبه گذشته در بی خبری از بحرین اخراج نموده و وی را تحویل مسوولان سعودی داد.

پس از اقدام رژیم بحرین به محاکمه و سلب تابعیت از آیت الله عیسی قاسم در ژوئن سال گذشته میلادی، العطیه نوامبر همان سال توسط نیروهای امنیتی بحرین به علت مشارکت در تحصن در اطراف منزل آیت الله عیسی قاسم برای حمایت از ایشان بازداشت شده و به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده بود. اما با پایان مدت محکومیت وی بحرین از آزادی وی خودداری نموده و سپس پنج شنبه گذشته بدون اطلاع خانواده اش به خروجی مرزی عربستان منتقل و به مسوولان عربستان تحویل داده شده و سپس مادر وی در جریان امر قرار گرفته است. بدین ترتیب العطیه بدون اطلاع خانواده و بدون وداع با آنان که حداقل حق وی است از بحرین اخراج گردید.

گفتنی است احمد العطیه که دارای همسر بحرینی و یک فرزند دختر است در آوریل سال ۲۰۱۲ نیز در بحرین بازداشت شده و به تحمل سه سال حبس محکوم شده بود و پس از آزادی از زندان در سال ۲۰۱۵ مورد تهدید قرار گرفته بود که از بحرین اخراج خواهد شد.

دو برادر دیگر احمد العطیه نیز در قضیه هایی سیاسی محکوم شده و هم اکنون در بحرین در زندان بسر می برند.

بحرین با وجود وفات پدر این خانواده در زمان طفولیت فرزندان از اعطای تابعیت بحرینی به اعضای خانواده خودداری کرده است‌.