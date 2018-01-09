۳۴۰۲ واحد مسکن مهر در استان آماده واگذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، نوید موسوی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد دوهزار و ۷۶ واحد مسکن مهر در گچساران، ۷۲۸ واحد در شهر یاسوج و ۶۰۰ واحد نیز در دهدشت تکمیل شده و آماده بهره برداری هستند.

وی با بیان اینکه این واحدها در سال ۹۵ تکمیل شده است، گفت: عملیات ساخت پنج هزار و ۱۱۵ واحد مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر در استان، از سال ۸۷ آغاز شده است.

موسوی تصریح کرد: از این تعداد تاکنون چهار هزارو ۸۰۶ واحد احداث و یکهزار و ۴۴۰ واحد نیز تا سال ۹۳به متقاضیان واگذار شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون دو هزار و ۶۵۲واحد مسکن مهر در شهر گچساران، یکهزارو ۵۵۱ واحد در شهر یاسوج و ۹۱۲واحد نیز در شهرستان کهگیلویه در حال ساخت است.