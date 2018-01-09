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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

معاون مسکن راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد:

۳۴۰۲ واحد مسکن مهر در استان آماده واگذاری است

۳۴۰۲ واحد مسکن مهر در استان آماده واگذاری است

یاسوج- معاون مسکن راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سه هزار و ۴۰۲ واحد مسکن مهر در استان آماده واگذاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، نوید موسوی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد دوهزار و  ۷۶ واحد مسکن مهر در گچساران، ۷۲۸ واحد در شهر یاسوج و  ۶۰۰ واحد نیز در دهدشت تکمیل شده و آماده بهره برداری هستند.

وی با بیان اینکه این واحدها در سال ۹۵ تکمیل شده است، گفت: عملیات ساخت پنج هزار و  ۱۱۵ واحد مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر در استان، از سال ۸۷ آغاز شده است.

موسوی تصریح کرد: از این تعداد  تاکنون چهار هزارو ۸۰۶ واحد احداث و یکهزار و ۴۴۰ واحد نیز تا سال  ۹۳به متقاضیان واگذار شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون دو هزار و  ۶۵۲واحد مسکن مهر در شهر گچساران، یکهزارو ۵۵۱ واحد در شهر یاسوج و  ۹۱۲واحد نیز در شهرستان کهگیلویه در حال ساخت است.

کد مطلب 4194713

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