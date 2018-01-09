۱۹ دی ۱۳۹۶، ۸:۵۲

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خبر داد:

کشف ۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در مازندران

ساری - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از کشف بیش از ۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در ۹ ماه سالجاری در استان خبر داد.

محمد محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا، هفت هزار و ۵۰ واحد خرده و عمده فروشی و شرکت های پخش استان تا پایان آذر ماه سالجاری مورد بازرسی قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد بازرسی ۶۴۷ واحد متخلف شناسایی شده اند، تصریح کرد: پرونده تخلف این واحدها به میزان بیش از ۲۰ میلیارد ریال تشکیل و جهت صدور رأی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.

محمد پور با اشاره به اینکه در طی همین مدت ۱۱ هزار و ۶۱۰مورد بازرسی از واحد های خبازی سراسر استان صورت گرفته، افزود: در این بازرسی ها هزار و ۱۵۳ واحد متخلف شناسایی شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: پرونده تخلف این واحدهای خبازی  تشکیل و جهت صدور رأی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.

کد مطلب 4194782

