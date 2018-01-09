  1. استانها
  2. یزد
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲

فرمانده انتظامی شهرستان یزد خبر داد:

دستگیری ۱۴ سارق و کشف ۴۰ فقره سرقت در یزد

دستگیری ۱۴ سارق و کشف ۴۰ فقره سرقت در یزد

یزد - فرمانده انتظامی شهرستان یزد از دستگیری ۱۴ سارق و کشف ۴۰ مورد سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار داشت: ماموران انتظامی این شهرستان در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح شهر یزد، طرح مبارزه با سرقت را با اولویت کاری کاهش کنترلی سرقت در دستور کار قرار دادند.

وی بیان کرد: با تلاش ماموران پلیس در هفته گذشته ۱۴ سارق حرفه ای شناسایی و دستگیر شدند و در بازجویی های به عمل آمده به ۴۰ فقره سرقت در سطح شهر یزد اعتراف کردند.

نصیری با بیان اینکه اجرای طرح های مبارزه با سرقت در سطح شهرستان با جدیت ادامه خواهد داشت، گفت: شهروندان، هشدارهای پلیس در رابطه با پیشگیری از انواع سرقت را جدی گرفته و پلیس را در راه مبارزه با سرقت یاری کنند.

کد مطلب 4194967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها