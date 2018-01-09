دستگیری ۱۴ سارق و کشف ۴۰ فقره سرقت در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار داشت: ماموران انتظامی این شهرستان در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح شهر یزد، طرح مبارزه با سرقت را با اولویت کاری کاهش کنترلی سرقت در دستور کار قرار دادند.

وی بیان کرد: با تلاش ماموران پلیس در هفته گذشته ۱۴ سارق حرفه ای شناسایی و دستگیر شدند و در بازجویی های به عمل آمده به ۴۰ فقره سرقت در سطح شهر یزد اعتراف کردند.

نصیری با بیان اینکه اجرای طرح های مبارزه با سرقت در سطح شهرستان با جدیت ادامه خواهد داشت، گفت: شهروندان، هشدارهای پلیس در رابطه با پیشگیری از انواع سرقت را جدی گرفته و پلیس را در راه مبارزه با سرقت یاری کنند.