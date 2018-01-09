غلامحسین ساقی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه طی دو ماه اخیر خدمات‌رسانی آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی در بجنورد تعطیل‌شده است، اظهار کرد: درحالی‌که این سازمان برای خدمات‌رسانی به مردم بجنورد با پیمان‌کار قرارداد منعقد کرده اما به دلیل مسائلی با شهرداری با مشکل روبرو شده‌ است.

ساقی درباره تعطیلی کار طی این مدت در بجنورد، گفت: میزان بهایی که شهرداری به‌منظور ترمیم آسفالت درخواست دارد ۶ برابر عدد تعریف‌شده است به عبارتی ۳۵۰ هزار تومان درحالی‌که پیمان‌کار مترمربعی ۶۰ هزار تومان کار می‌کند.

وی همچنین درباره انتقاد شهرداری از پایین بودن کیفیت اجرای آسفالت توسط شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی در سطح شهر، بیان کرد: ما آسفالت را از خود شهرداری بجنورد تهیه و استفاده می کردیم.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی تصریح کرد: چنانچه شهرداری تمایل به آسفالت پس از حفاری را دارد، مشکلی نیست اما باید در مناقصه شرکت کنند.

ساقی اضافه کرد: همچنین شهرداری می‌تواند با ارائه رقمی بر مبنای فهرست‌بها و یا مصوبه کمیسیون حفاری کار آسفالت پس از حفاری را بر عهده بگیرد.

وی اظهار کرد: چنانچه بدون انجام مناقصه و یا مصوبه گروه، آسفالت را به شهرداری واگذاری کنیم، قطعاً باید پاسخگوی نهادهای نظارتی باشیم.

نصب انشعاب غیرمجاز در فرهنگسرای شهروند

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی همچنین درباره علت قطع آب فرهنگسرای شهروند بجنورد، گفت: متأسفانه شهرداری بجنورد انشعاب غیرمجاز برای این فرهنگ‌سرا نصب‌کرده درحالی‌که از دو ماه قبل اخطار برای پرداخت آن داده‌شده اما به علت توجه نکردن ملزم به قطع آن شدیم.