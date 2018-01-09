پیام همدردی دبیرکل IMO در پی وقوع سانحه نفتکش ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، ماندانا منصوریان نماینده سازمان بنادر و دریانوردی در آیمو (سازمان بین‌المللی دریانوردی متعلق به سازمان ملل متحد) گفت: دبیرکل آیمو کی تک لیم در پی سانحه تانکر sanchi و مفقود شدن خدمه آن متن پیامی به شرح زیر ارسال کرد:

«فکر و دعای ما همراه دریانوردانی است که در پی سانحه تانکر سانچی و تصادم آن در آب های چین همچنان مفقود هستند. مراتب همدردی عمیق خود را به خانواده و دوستداران آنها ابراز می کنم.

همچنین لازم می دانم از همه کسانی که در عملیات جست وجو و نجات در سطح بین المللی و تلاش برای اطفای حریق و پاکسازی آلودگی شرکت داشته اند تشکر کنم.

ما لحظه به لحظه این سانحه را دنبال و رصد می کنیم. آیمو آمادگی دارد تا هر گونه کمک فنی نیاز باشد را در اختیار بگذارد. در بلند مدت انتظار می رود بررسی کاملی از سانحه به عمل آید و نتایج و یافته های مربوط به آن به اطلاع آیمو برسد تا ما بتوانیم هر چه در اختیار داریم به کار بگیریم و وقوع سوانح مجدد را به حداقل برسانیم.

گفتنی است یک فروند کشتی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران و تحت پرچم کشور پاناما (ساخت سال ۲۰۰۸ میلادی) که حامل ۱۳۶ هزار تن میعانات گازی از مبدا بندر عسلویه به کره جنوبی بود، در محدوده دریایی چین (۱۶۰ مایلی بندر شانگهای چین) با کشتی باری چینی تصادم کرد و بر اثر این اتفاق بلافاصله کشتی نفتکش دچار انفجار و حریق شد. کشتی نفتکش‌ ۳۲ خدمه داشته است که ۳۰ نفر آن ایرانی و دو نفر تبعه کشور بنگلادش بودند طبق اطلاعات به دست آمده ۴ نفر از خدمه ایرانی دانشجوی دریانوردی بوده‌اند که دوره کارآموزی خود را در این کشتی سپری می‌کردند.