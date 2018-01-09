مطالبات را باید از اغتشاشات جداکرد/ضرورت برنامه دقیق برای خشکسالی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر در مراسم تواصی به حق در جمع نمازگزاران سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه در نظام حکومتی اسلام نقد و انتقاد چارچوبی دارد که همه باید به آن ملتزم باشند، گفت: امام صادق فرموده‌اند: «أَحَبُّ إِخْوَانِی إِلَیَّ مَنْ أَهْدَی إِلَیَّ عُیُوبِی»، بهترین دوستان نزد من کسانی هستند که عیوبم را به من بگویند.

وی با بیان اینکه انسان باید خوبی‌ها را بگوید و از بدی‌ها جلوگیری کند، افزود: بحث امر به معروف و نهی از منکر گویای بازبودن مسیر انتقاد در اسلام است.

وی با اشاره به اینکه در روایات بابی با عنوان «النَّصِیحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِینَ» یعنی خیرخواهی برای پیشوایان مسلمان وجود دارد، اظهار داشت: حضرت علی (ع) در بحث حکومت می‌فرمایند: یک سلسله حقوقی شما بر گردن من دارید و حقوقی نیز من بر گردن شما دارم، رسول اکرم (ص) هم مردم را عادت داده بودند اگر مطلبی دارند بدون هراس بیان کنند.

وی ادامه داد: در نهج البلاغه آمده است: «لن تُقَدّسَ أُمة لا یُؤْخَذ للضعیف فیها حقّه من القویّ غیرمُتَتَعْتِعٍ»، ملتی که بدون ترس و لکنت زبان حق مظلوم را از ظالم نگیرد هرگز به سعادت دست پیدا نخواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نمونه‌هایی از انتقاد امیرمومنان از مسئولانی که شئونات حکومتی را رعایت نمی‌کردند یادآور شد و گفت: اگر نقد با توجه به اصول اساسی اسلام مطرح شود هیچ کس نباید جلوی آن را بگیرد چون وظیفه شرعی است.

وی افزود: در آیه ۱۴۸ سوره نساء آمده است: «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا»، ممکن است به کسی ظلم شده باشد و کسی هم حرف او را گوش نکند و ناچار شود برای دفاع از حق خود فریاد بکشد.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر با اشاره به اینکه فریاد کشیدن هدف نیست، اظهار داشت: اگر به حق افراد رسیدگی نشود سازوکاری در حکومت نیاز است تا فرد بتواند برای دادخواهی مراجعه و از حق خود دفاع کند، این سازوکار را باید مسئولان حکومتی ایجاد کنند.

وی سپس طرح مطرح شده در مورد مشخص کردن مکانی برای تظاهرات مردم در شهرها را زیر سوال برد و گفت: مردم مشکل مکان ندارند، آنها جائی را می‌خواهند که حرفشان شنیده شود و مشکل شان حل شود.

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه دشمن دنبال ضربه زدن به انقلاب است، افزود: به فرض اگر مکانی هم برای بیان اعتراض مردم اختصاص یابد هر روز باید نیروی انتظامی درآن محل مستقر شود و مراقب باشد تا معاندان، منافقان و عوامل وابسته به استکبار از اجتماعات مردم سوءاستفاده نکنند، آیا تضمینی وجود دارد که مرتب با شگردهای جنگ روانی از این اجتماعات تصویر و فیلم نگیرند و علیه جمهوری اسلامی همه روزه بحران آفرینی نکنند؟

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران داعش را که با حمایت قدرت‌های بزرگ برای ضربه زدن به انقلابیون و مقابله با بیداری اسلامی شکل گرفت با اقتدارشکست داد، تصریح کرد: آمریکا و دیگر دشمنان دست از سر ما بر نخواهند داشت و هر زمان یک پیروزی برای جمهوری اسلامی ایران حاصل شود اقدام جدیدی را علیه ما انجام خواهند داد.

وی تحلیل واقع بینانه از حوادث این چند روز را ضروری خواند و گفت: نباید تصور کرد همه افراد بدلیل مشکلات اقتصادی وارد حوادث اخیر شدند که اگر اینگونه بود ترامپ، نتانیاهو و ... صریح از این اتفاقات حمایت نمی‌کردند.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر تاکید کرد: بوق‌های تبلیغاتی برای ایجاد موج در دنیا در حمایت از این جریان وارد عمل شدند تا وانمود کنند همه چیز در ایران از دست رفته است، چنین تحرکاتی نشان داد که این موضوع از قبل برنامه‌ریزی شده بود.

وی افزود: اعتراف وابستگان به رژیم سابق و منافقان گویای آن است که از چند ماه پیش برای اغتشاش‌ها طراحی صورت گرفته بود لذا باید بحث مطالبات مردم را از این اتفاقات جدا کرد، اتفاقاتی که بهانه شد تا دشمنان با استفاده از آن صحنه‌گردانی کنند.

نماینده ولی فقیه آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در حوادث اخیر را نشان دهنده کینه دشمنان از نظام اسلامی دانست و تاکید کرد: تحلیل نادرست از قضایا بر مشکلات می‌افزاید.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی در خصوص برنامه‌های درازمدت اقتصادی مختص به ایران نیست، اظهار داشت: نباید تا چند نفر دست به حرکتی زدند عقب نشینی کرد و اصلاحات اقتصادی را کنار گذاشت، الان وقت برنامه‌ریزی است تا مشکلات اقتصادی کشور در آینده حل شود.

وی لزوم تدبیر و دوراندیشی در حل مشکلات اقتصادی را یادآور شد و گفت: مقام معظم رهبری بارها درباره اقتصاد مقاومتی صحبت کرده‌اند و تا این مهم مورد توجه جدی قرار نگیرد مشکلات حل نخواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر در ادامه به آمار ورود برخی از کالاهای غیرتخصصی به کشور اشاره کرد و گفت: در سایه پیشرفت‌هایی که در صنایع مختلف بدست آمده است می‌توان کارخانه‌هایی را راه‌اندازی کرد تا اینگونه وسایل از خارج وارد نشود.

وی تاکید کرد: از طرح مشکلات توسط مردم نباید هراسان شویم بلکه باید به دنبال حل مشکلات باشیم و مطالبات به حق مردم را بشنویم، بگونه‌ای که هر کسی در هر دستگاهی مشکلی دارد به حق خود برسد.

وی افزود: باید جلوی مسایلی مانند تبعیض و بی عدالتی که موجب نارضایتی مردم می‌شود گرفته شود و از سیاه‌نمایی و تمرکز بر روی نقاط منفی پرهیز و اخبار خوب کشور منعکس شود.

حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر سپس به پیشرفت‌های بدست آمده در صنایع مختلف، نانو تکنولوژی، خودکفایی در بنزین و ... اشاره کرد و خواستار بیان دستاوردها و افتخارات کشور شد و گفت: اکنون می‌توانیم در خاورمیانه قدرت اول باشیم و امروز همه به نقش ایران در منطقه معترفند.

وی نمونه‌هایی از برخورد امام باقر(ع) با انتقاد کنندگان از ایشان را یادآور شد و با تاکید بر اینکه تحلیل درست از قضایا راه را برای اصلاح امور باز می‌کند، افزود: از انتقاد نباید هراسید ولی مرز انتقاد را باید از تخریب و فحاشی جدا کرد.

وی تخریب اموال عمومی و مردم در اتفاقات اخیر را نشان دهنده دخالت و توطئه اجانب دانست و تصریح کرد: انقلاب اسلامی به حدی ریشه دوانده است که این اتفاقات آن را تکان نخواهد داد، مردم ایران هم نشان دادند که همچنان در صحنه هستند و حتی در برف و سرما برای حمایت از انقلاب به خیابان‌ها آمدند.

نماینده ولی فقیه همچنین به برخی جوسازی‌ها در خصوص نیامدن باران اشاره کرد و با یادآوری خشکسالی زمان حضرت یوسف (ع) و تدبیر ایشان برای مقابله با ۷ سال خشکسالی گفت: حال که بارندگی درکشور به میزان زیادی کاهش یافته است، باید با مردم حرف زد و مشکل را مطرح کرد و از آنان خواست صرفه جویی کنند و یک برنامه دقیق اجرائی هم برای مقابله با خشکسالی ارائه داد.

وی استغفار را وسیله نزول رحمت پروردگار دانست و با بیان اینکه قرآن در سوره‌های نوح و هود انسان را به استغفار و توبه دعوت می‌کند تا خداوند تبارک و تعالی رحمتش را نازل گرداند، گفت: در نمازهای جمعه و رسانه‌ها لازم است این راهکار قرآنی مطرح شود تا انشاءالله خداوند برکاتش را برکشور و مردم نازل فرماید.

وی افزود: اگر گاهی در مسئله عدم نزول باران بحث گناه مطرح می‌شود نباید آن را به نحوی بیان و طرح کنند که مردم نسبت به دین بدبین شوند بلکه باید تحلیلی همه جانبه از آثار گناه و چگونگی اثرگذاری آن بیان شود و نیامدن باران را فقط به گناه وابسته نکنند، به هرحال بلاهای طبیعی همچون خشکسالی در همه جای دنیا هست لیکن مهم چگونگی تدبیر امور و مقابله با آنهاست.