دانش آموزان در مدارس تخریبی امنیت جانی و روانی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالری میری عصر سه شنبه در جلسه آموزش شهرستان که با حضور اعضای کمیسیون آموزش مجلس برگزار شد گفت: در شهرستان میناب بیش از ۴۹هزار دانش آموز در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند که برای حل مشکلات آموزشی آنها نیازمند توجه جدی است.

سالاری با اشاره به وجود مدارس تخریبی که امنیت دانش آموزان را به خطر انداخته گفت: این مدارس هرساله در چنین مواقعی خطرات زیادی را متحمل دانش آموزان کرده که جادارد برای مدارس تخریبی شهرستان فکری اساسی شود.

وی با اشاره به حادثه اخیر در داراب که کشور را داغ دار کرد گفت:این حادثه که بیشترین انگشت اتهام رابه سمت آموزش وپرورش دراز کرد در صورتی که مقصر اصلی حادثه راننده بود کشور را داغ دار کرد اما اگر مدارس تخریبی باری دیگر چنین حادثه ای راتکرارکند جواب گوی حادثه را چه کسانی خواهند داد؟

سالاری گفت:۳۰۰ کلاس درس از مدارس میناب فاقد کلر ولوازم خنک کننده هستند که در تابستان طاقت فرسای این شهرستان با شرایط نامناسب مشغول به تحصیل وازمحرومیت آموزشی جدی برخوردار می باشند.

رئیس اموزش وپرورش میناب گفت:بیشترین دغدغه این شهرستان برای دانش آموزان ایجاد سرپناه امن آموزشی است که بتوان با امنیت جانی مناسب به تحصیل بپردازند