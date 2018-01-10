۷۰ درصد درآمدهای مالیاتی اصفهان از ۱۰ شرکت تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراد امیری ظهر چهارشنبه در جلسه مدیران و صاحبان صنایع شهرستان های گلپایگان و خوانسار در محل سالن جلسات هیئت امنای شهرک صنعتی گلپایگان، اظهار داشت: با توجه به بازدید از چند شرکت صنعتی در گلپایگان که برخی آنها به عللی مجبور به تعطیلی شده است باید برای رفع مشکلات و پیامدهای به وجود آمده تلاش کنیم و در کنار آنها موانع را از سر راهشان برداریم.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم مجلس تصویب کرده است که کشور باید از منابع امور مالیاتی اداره شود، افزود: اگر مجلس تصمیم به حذف ارزش افزوده بگیرد چه منابعی را جایگزین آن خواهد کرد. امیدواریم کمیسیون تلفیق در صحن علنی درباره این موضوع که در کشور مواردی از هزینه ها که از ناحیه ارزش افزوده تأمین اعتبار می شود، چگونه باید جایگزین شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به اینکه امورمالیاتی هر ماه گزارشی در راستای عملکرد خود به فرمانداران و نمایندگان مجلس می دهد، بیان داشت: هم اکنون ۱۰۷ شهرداری و ۸۹۰ دهیاری در استان اصفهان بخشی از بودجه خود را با دریافت مالیات بر ارزش افزوده تأمین می کنند به طوریکه در طول هفته بیش از ۲۰ نفر از شهرداران خواستار واریز پول از این ناحیه به شهرداری هستند تا امورات آنها بچرخد.

وی با تأکید بر اینکه شفاف سازی مصرف مالیات های دریافتی ارزش افزوده حق همه است، تصریح کرد: این امور باید در یک فضای خوب و مناسب در مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد چون آینده کشور به آن وابسته است به ویژه اینکه در شهرستان های کوچک مانند گلپایگان و خوانسار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای بخش های تولیدی و صنعتی به وجود آورده اما شفافیت آن بر همگان واضح شده است.

امیری با بیان اینکه اگر مدیری قوانین مملکت را به خوبی نتوانست اجرا کند نباید بر قانون و قانونگذار ایراد بگیریم، افزود: باید سعی کنیم ابهام زدایی در قوانین را در فضایی آرام حل و فصل کنیم، آنچه مسلم است اینکه مالیات بر ارزش افزوده حتی در کشورهایی که اجرایی نشده به لحاظ اینکه شفافیت اقتصادی به دنبال دارد، در آینده اجرا خواهد شد.

وی اظهار کرد: اگر ما بخواهیم کشور را به توسعه برسانیم و برای آینده و فرزندان آن فکری کرده باشیم فقط از طریق شفافیت اقتصادی به این امر نائل می شویم زیرا هیچ کشوری به مرز توسعه یافتگی نمی رسد مگر با شفافیت اقتصادی و قدم در این راه گذاشتن، هر چند اقدام در این راستا کار دشواری است.

مدیرکل کل امور مالیاتی استان اصفهان بیان داشت: تنها کاری که ما در بحث مالیات بر ارزش افزوده در استان اصفهان انجام دادیم و به این لحاظ از سایر استان ها جلوتر هستیم این بود که کل پرونده های مالیات بر ارزش افزوده را بین شهرستان ها توزیع کردیم چون مردم هر شهرستان به مأموران مالیاتی آن شهرستان بیشتر اعتماد دارند و این در حالی است که در بقیه استان ها یک معاونت در بخش مالیات بر ارزش افزوده فعالیت دارد و تمامی پرونده ها در این معاونت رسیدگی می شود.

بدهی مالیاتی صنعتگران در شهرستان ها تقسیط می شود

وی با اشاره به اینکه ارقام مالیاتی استان اصفهان به لحاظ فعالیت ۱۰ شرکت ملی، بالاتر از سایر استان هاست، افزود: شرکت هایی مانند ذوب آهن، فولاد مبارکه، پالایش نفت و ... به اندازه دو تا سه استان اعتباراتی شامل عمرانی، خرید و فروش و معاملات دارند و این شرکت ها جزو ۱۰ شرکت برتر کشور هستند، بنابراین طبیعی است، درآمدهای مالیاتی استان اصفهان نسبت به دیگر استان ها بالاتر باشد.

امیری با تأکید بر اینکه مجموع درآمدهای مالیاتی ما از ۱۰ شرکت برتر ملی ۷۰ درصد مجموع این درآمدها را شامل می شود، بیان داشت: از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیاتی که بین شهرستان ها توزیع می شود یک قسمتی هم سهم شهرستان های گلپایگان و خوانسار است.

وی در راستای مشکلات مالیاتی برخی از واحدهای تولیدی در شهرستان های گلپایگان و خوانسار تأکید کرد: برای مسائل سنوات سال های قبل جلسه ای در دو شهرستان خواهیم گذاشت و با بخشیدن ۱۰۰ درصد جرائم مشکلات صنایع تولیدی را حل خواهیم کرد و بدهی مالیاتی آنها را نیز در اقساط طولانی مدت و حتی به صورت پلکانی تقسیط می کنیم تا بتوانند گواهی ارزش افزوده بگیرند و معاملات خود را انجام دهند.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در پایان بیان داشت: در صورت لزوم و درخواست مسئولان طی جلسات با حضور مدیران و صنعتگران شهرستان های گلپایگان خود یا معاونان حضور خواهیم یافت.