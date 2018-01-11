شرکت کشتیرانی بیانیه صادر کرد/ناپدیدشدن ۳۰ غیورمرد عرصه دریا

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای در پی حادثه نفتکش ایرانی، اعلام کرد: حادثه غم‌انگیز و غیرمترقبه نفتکش «سانچی» و ناپدید شدن ۳۰ تن از هموطنان و غیور مردان عرصه دریا باعث آلام و تاثر همکاران شما درگروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

حادثه غم انگیز و غیر مترقبه نفتکش «سانچی» و ناپدید شدن ۳۰ تن از هموطنان و غیور مردان عرصه دریا باعث آلام و تاثر همکاران شما درگروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شد.

همکاران عزیز در شرکت ملی نفتکش ایران، این حادثه بار دگر به ما یادآور شد، چگونه در خانواده دریایی کشور در کنار هم ایستاده ایم و بر هم تکیه کرده ایم به گونه ای که هر موج در دریای پرتلاطم چین شرقی که به بدنه نفتکش سانچی برخورد می کند در جان و تن تمام همقطاران شما در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اثر غمبار خود را می گذارد. اما این نخستین بار نیست که در تاریخ کشتیرانی ایران اسلامی اینچنین دستخوش حوادث بوده ایم که این بار هم همچون تمام بحران هایی که از سر گذرانده ایم با شما و در کنار شما خواهیم بود.

به همین منظور اعلام می دارد، مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تمام توان و امکانات خود را در جهت یاری رساندن به عملیات جستجو و نجات برای یافتن عزیزانمان در کشتی حادثه دیده سانچی به میدان عمل آورده و می آورد.

در همین حال دست به دعا برداشته و از خداوند متعال می خواهیم، در این راه همه ما را موفق بدارد تا بتوانیم به خانواده های آن دریانوردان عزیز خبر سلامتی شان را اعلام کنیم.