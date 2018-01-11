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۲۱ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹

در پی حادثه نفتکش ایرانی؛

شرکت کشتیرانی بیانیه صادر کرد/ناپدیدشدن ۳۰ غیورمرد عرصه دریا

شرکت کشتیرانی بیانیه صادر کرد/ناپدیدشدن ۳۰ غیورمرد عرصه دریا

کشتیرانی ایران با ابراز تاسف از وقوع حادثه غم‌انگیز و غیرمترقبه نفتکش «سانچی» و ناپدیدشدن ۳۰ تن از غیورمردان عرصه دریا، اعلام کرد: با تمام توان به جستجو و نجات ادامه می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای در پی حادثه نفتکش ایرانی، اعلام کرد: حادثه غم‌انگیز و غیرمترقبه نفتکش «سانچی» و ناپدید شدن ۳۰ تن از هموطنان و غیور مردان عرصه دریا باعث آلام و تاثر همکاران شما درگروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

حادثه غم انگیز و غیر مترقبه نفتکش «سانچی» و ناپدید شدن ۳۰ تن از هموطنان و غیور مردان عرصه دریا باعث آلام و تاثر همکاران شما درگروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شد.

همکاران عزیز در شرکت ملی نفتکش ایران، این حادثه بار دگر به ما یادآور شد، چگونه در خانواده دریایی کشور در کنار هم ایستاده ایم و بر هم تکیه کرده ایم به گونه ای که هر موج در دریای پرتلاطم چین شرقی که به بدنه نفتکش سانچی برخورد می کند در جان و تن تمام همقطاران شما در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اثر غمبار خود را می گذارد. اما این نخستین بار نیست که در تاریخ کشتیرانی ایران اسلامی اینچنین دستخوش حوادث بوده ایم که این بار هم همچون تمام بحران هایی که از سر گذرانده ایم با شما و در کنار شما خواهیم بود.

به همین منظور اعلام می دارد، مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تمام توان و امکانات خود را در جهت یاری رساندن به عملیات جستجو و نجات برای یافتن عزیزانمان در کشتی حادثه دیده سانچی به میدان عمل آورده و می آورد.

در همین حال دست به دعا برداشته و از خداوند متعال می خواهیم، در این راه همه ما را موفق بدارد تا بتوانیم به خانواده های آن دریانوردان عزیز خبر سلامتی شان را اعلام کنیم.

کد مطلب 4196898

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    نظرات

    • حسن پاکرو GB ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
      0 0
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      در خبر‌های اولیه آمده بود که کشتی در اجاره شرکت ملی‌ نفتکش بوده است. اگر این خبر درست است پس چرا کشتیرانی جمهوری اسلامی اعلامیه صادر کرده است؟
    • آرام ارام IR ۱۸:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
      0 0
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      خدا قسم میدهم بحق محمد(ص) وآل محمد(ص) نشانی از انها به دست خانواده چشم انتظار انها برسد
    • GRIMM IR ۱۹:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
      0 0
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      خدا رحمتشون کنه شغل پر خطری داشتن انشالا که خدا به خانوادهشان صبر بده
    • بهزاد خدائی IR ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
      0 0
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      سلام. از صمیم قلب آرزو میکنم سالم و سلامت باشن. ممنون از سایت خوبتون. از زنجان

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