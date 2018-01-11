استقلال با حضور شفر تحول عظیمی داشته/ توانایی بردن حریف را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که در نشست خبری پیش از دیدار روز جمعه با استقلال شرکت کرده بود ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس سازمان لیگ برتر گفت: می دانیم که بازی سختی برابر استقلال داریم و باید برای رسیدن به این پیروزی سخت تلاش کنیم.

وی ادامه داد: هشت بازی است که استقلال گل نخورده و گل های زده اش هم بیشتر شده است. این تیم از زمانی که شفر آمده تحول عظیمی در نحوه بازی کردنش اتفاق افتاده است. با یک تیم بزرگ بازی می کنیم. سعی کردیم در این هفته با همه مشکلاتی که داشتیم خوب تمرین کردیم و فقط برای سه امتیاز می رویم و به یک امتیاز دل نبسته ایم.

علی دایی خاطرنشان کرد: بازیکنان ما استحقاق این را دارند که بتوانند استقلال را شکست دهند. قطعا فردا هم برای رسیدن به پیروزی به میدان خواهیم رفت.

وی در مورد جدایی محمد عباس زاده از سایپا گفت: ما کسی را به زور نگه نمی داریم. عباس زاده به خاطر شرایط خانوادگی که دارد با من صحبت کرد و خواست که به نساجی برود. دنبال یک مهاجم خوب هستیم اگر بتوانیم این بازیکن را جذب کنیم قطعا به عباس زاده اجازه خواهیم داد که به نساجی برود. بازهم تاکید می کنم که ما کسی را به زور نگه نمی داریم.

علی دایی در مورد اینکه حضور دادکان می تواند به عنوان مسئول ورزش صنایع به تیم های صنعتی موثر باشد گفت: من مسئول فنی تیم سایپا هستم و نمی توانم دنبال این مسائل باشم. خوشحالم که آقای دادکان در این مسئولیت هستند. با این حال از این موضوع بی خبرم و باید مسئولان به فکرش باشند. متاسفانه ما شرایط خوبی نداریم و نه زمین تمرین داریم و نه وضعیت مالی خوبی داریم.

دایی ادامه داد: فردا هفته نوزدهم هم برای ما تمام می شود اما بازیکنان ما ۳۰ درصد پول گرفته اند که در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی نمی افتد. همه مسئولان و مدیران کارخانه دارند تلاش می کنند که این موضوع این هفته یا هفته بعد حل شود و ما بتوانیم مطالباتمان را دریافت کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در مورد انتقال بازیکنان ایرانی به لیگ های حوزه خلیج فارس در سال جام جهانی گفت: من نمی توانم در این مورد اظهار نظر کنم چرا که جای بازیکنان نیستم. باید دلایل این بازیکنان را ببینید. زمانی که خود من به قطر رفتم مشکل مالی داشتم. آقای طارمی هم خودش می تواند برای آینده اش تصمیم بگیرد. باید ببینید وضعیتش چطور است که چنین تصمیمی را می گیرد.

علی دایی ادامه داد: انتقال طارمی به ترکیه ابهامات زیادی داشت که هنوز هم زوایای این پرونده مشخص نشده و کسی هم نیامد در این مورد پاسخ بدهد. طارمی بهترین کسی است که می تواند در این مورد تصمیم بگیرد.