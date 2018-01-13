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۲۳ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۳۳

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

کشف بیش از ۲ تن موادمخدر در جنوب شرق کشور

کشف بیش از ۲ تن موادمخدر در جنوب شرق کشور

زاهدان - فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۲ تن و ۴۰۰ کیلو تریاک در درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ و دستگیری ۶ قاچاقچی در مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، سردار محمد قنبری اظهارداشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان قصد جا به جایی مواد مخدر در محورهای مواصلاتی شهرستان زاهدان  را دارند، شناسایی و دستگیری قاچاقچیان به صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران در تعاقب پایش های اطلاعاتی موفق به شناسایی خودروهای قاچاقچیان در یکی از محورهای ورودی شهرستان شده و دستور ایست صادر کردند، اما قاچاقچیان با بی توجهی اقدام به فرار و تیراندازی به سمت ماموران کرده که پس از طی مسافتی تعقیب و گریز ۴ خودرو سوداگران مرگ متوقف شد.

سردار قنبری با اشاره به دستگیری ۶ قاچاقچی در این رابطه تصریح کرد: در بازرسی از این خودروها ، ۲ تن و ۴۰۰ کیلوگرم تریاک و ۳ قبضه سلاح کلاش به همراه مهمات مربوطه از قاچاقچیان کشف شد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش مواد مخدر به عنوان بلای خانمان سوز جامعه است و برخورد نیروی انتظامی در این راستا محکم، قاطع و مستمر خواهد بود.

کد مطلب 4197992

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