بسیج در عرصه اندیشه ورزی نقش کلیدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز یکشنبه در دیدار با اعضاء مجمع عالی بسیج استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: هر تحول سیاسی ساختار جدید خود را می خواهد و امام راحل با دوراندیشی و نهادسازی توانستند نیازهای اینده انقلاب را پیش بینی و برای پاسخ به آن اندیشه کنند که امروز از دستاوردهای آن برخورداریم.

استاندار قزوین تصریح کرد: بسیج به عنوان یک شجره طیبه امروز در عرصه های نظامی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از رشد قابل قبولی برخوردار شده که شاید در دنیا نظیر نداشته باشد.

زاهدی یادآورشد: حضور بسیج در حوادث زلزله، امدادرسانی، طرح واکسیناسیون، سازندگی در روستاها، کارهای فرهنگی و اجتماعی قابل توجه است و به عنوان نیرویی پرتوان، یار و همراه نظام در رویدادهای مختلف نقطه امیدواری بوده است.

وی گفت:درحوادث اخیر هم نقش بسیج که شاید به صورت پنهان صورت گرفت تاثیرگذار بود و ما باید همواره قدردان فعالیت بسیج در زمینه های مختلف باشیم.

استاندار بیان کرد: حضور بسیج در عصر کنونی در عرصه اندیشه ورزی بسیار مهم و تاثیرگذار است و باید از این رویکرد بخوبی استفاده کنیم.

وی افزود: بیوتروریسم مسئله اساسی در منازعات بین المللی است و فقط برخورد با سلاح گرم و کشتارهای جمعی مطرح نیست و موضوع بیوتروریسم در همه ابعاد نگران کننده است که باید برای آن برنامه داشته باشیم.

زاهدی یادآورشد: برخی مشکلات مانند بیابانزایی در استان ما بومی است اما می تواند استانهای دیگر را درگیر کرده و چالش جدی ایجاد کند و اگر امروز تدبیر نکنیم دچار آسیب های جدی خواهیم شد.

وی اظهارداشت: امروز با تغییرات اقلیمی و دست کاری طبیعت که در داخل و خارج از مرزها نیز انجام می شود محیط زیست با چالشهای جدی روبروست و برای نمونه سدسازی در کشور ترکیه بحران های جدی در عراق و سوریه و ایران ایجاد خواهد کرد که باید برای مقابله برنامه داشته باشیم.

استاندار قزوین اضافه کرد: باید از همین امروز به فکر ایجاد طرح های صنعتی و کشاورزی کم آب باشیم و به سمت اقتصادی برویم که کمترین آب را مصرف کند تا از منابع موجود صیانت شود.

زاهدی یادآورشد: بسیاری از مشکلات اجتماعی کنونی ناشی از نداشتن مهارت لازم زندگی در میان جوانان است و اگر پدیده طلاق براحتی صورت می گیرد ناشی از ناآگاهی از مهارتهاست.

استاندار گفت: امروز جامعه بسیار پیچیده شده و با توسعه رسانه های مجازی و اینترنت نیازمند آموزش خانواده ها و افزایش اطلاعات رسانه ای همه مردم حتی مدیران هستیم تا از این فرصت استفاده کنیم نه آنکه تهدید شویم.

زاهدی اضافه کرد: از شما انتظار می رود برای این که واقع گرایانه با مسائل برخورد کنید با همه گروهها ارتباط داشته باشید تا تحلیل شما واقعی شود و بتوانید همه گروهها را جذب کنید و با دیدگاه مخالف هم آشنا شوید تا تصمیم درست بگیرید.

استاندار یادآورشذ: با مسائل نمی توان قهرآمیز برخورد کرد برای نمونه فیلتر شدن تلگرام در روزهای اخیر موجب شد صدها نوع فیلترشکن برای رفع محدودیت ایجاد شود که شاید بیشترین استفاده از آن صورت گرفت که نشان می دهد نمی توان مردم را از رسانه محروم کرد بلکه باید ما هم روش های استفاده از رسانه و فضای مجازی را بیاموزیم.