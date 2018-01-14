بزرگداشت اکبر عبدی در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، بزرگداشت اکبر عبدی بازیگر ۵۷ ساله سینمای ایران در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر برگزار می شود.

اجاره‌نشین‌ها (داریوش مهرجویی)، گراند سینما (حسن هدایت)، ای ایران (ناصر تقوایی)، دزد عروسک‌ها (محمدرضا هنرمند)، سفر جادویی (ابوالحسن داودی) از جمله شاخص‌ترین کارهای عبدی در دهه اول فعالیت سینمایی بود اما بازی او در مادر (علی حاتمی) که برایش سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد را به ارمغان آورد، نقطه اوج فعالیت‌ این هنرمند به شمار می‌رود.

او که کسب نشان درجه یک فرهنگ و هنر را در کارنامه دارد، در دوره هشتم جشنواره برای فیلم مادر و در دوره سی‌ام جشنواره برای فیلم خوابم می‌آد سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را به دست آورده و سه بار (در دوره یازدهم برای فیلم هنرپیشه، در دوره هفدهم برای فیلم جنگجوی پیروز و در دوره سی و یکم برای فیلم رسوایی) نامزد دریافت سیمرغ بلورین شده است.

امسال بزرگداشت «منوچهر اسماعیلی» صداپیشه، «محمدعلی نجفی» کارگردان و «اکبر عبدی» بازیگر در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر برگزار خواهد شد.

سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ به دبیری «ابراهیم داروغه‌زاده» برگزار خواهد شد.