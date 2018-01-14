مسابقه طراحی پوستر جشنواره مد و لباس فجر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هفتمین جشنواره بین‌المللی مدولباس فجر، مسابقه طراحی پوستر و تصویرسازی هفتمین جشنواره بین‌المللی مدولباس فجر به منظور تولید آثار تصویری خلاقانه و الهام بخش و رقابت سودمند هنری و ارتقای سطح تصویرسازی در حوزه مد و لباس و نیز شناسایی و معرفی هنرمندان متعهد، به همت بنیاد ملی مدولباس اسلامی و ایرانی در دو حوزه عمومی و مفهومی برگزار می‌شود.

مهلت ارسال آثار به بخش مسابقه طراحی پوستر و تصویرسازی هفتمین جشنواره بین‌المللی مد ولباس فجر تا ۱۵ بهمن ماه ۹۶ تمدید شد.

تاکنون بیش از ۸۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

زمینه سازی برای ورود مفاهیم علمی و پژوهش‌های تخصصی و میان رشته ای به عرصه مد و لباس و فراهم کردن بستر آشنایی با تحولات مد و پوشاک در جهان، مدسازی، بکارگیری و اشاعه نمادها، نشان‌ها و مولفه‌های هویت اسلامی، ایرانی درعرصه مد و لباس و سبک زندگی و کاربردی کردن آثار برگزیده و هدایت بازار پوشاک به سوی تولید داخلی و تشویق مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و تقویت اقتصاد مقاومتی با ایجاد اشتغال پایدار از جمله اهداف ارج نهادن چهره‌های ماندگار هنر، مد و صنعت لباس و نساجی و تشویق طراحان مستعد و تجلیل از دست اندرکاران موفق صنعت نساجی و تولید پوشاک داخلی هفتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر است.

هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، به همت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور از ششم تا سیزدهم اسفندماه ۹۶ همزمان در تهران و چندین استان کشور برگزار می‌شود.