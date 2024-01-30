عدم سازماندهی در تولید پوشاک باعث بروز بحران های اجتماعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری جشنواره بین‌المللی صنعت مد، لباس و زیبایی کشورهای اسلامی عصر امروز سه‌شنبه ۱۰ بهمن در سالن جلسات اتاق تعاون استان تهران برگزار شد.

خاطره استادرضایی معاون امور تعاون اتحادیه‌های اتاق تعاون استان تهران گفت: در سال‌هایی که گذشتند، عدم ساختار سازماندهی شده در حوزه‌های تولید پوشاک ما را دچار آسیب‌های خاصی کرد که نتیجه این آسیب‌ها سبب بحران‌های خاص در حوزه اجتماعی شد.

وی افزود: مبحث دوم بحران‌ها و آسیب‌ها در حوزه اقتصادی فعالان صنعت پوشاک است؛ هنوز در حوزه تولید پوشاک دچار مشکلات ساماندهی، تأمین مواد اولیه، فروش، توزیع و معرفی کالا داریم. همچنین در عرصه بین‌الملل در حوزه صادرات و بازرگانی دچار مشکلات هستیم.

معاون امور تعاون اتحادیه‌های اتاق تعاون استان تهران در ادامه گفت: مشکلات این حوزه متعدد است و از تأمین پارچه و نخ تا طراحی و تولید را در برمی‌گیرد. موضوع پژوهشی این رسته یعنی آنچه که به عنوان یک محصول قابل تعریف در سطح عرفی و اجتماعی می‌شود، قابل اهمیت است.

استادرضایی گفت: ایجاد شبکه خدماتی از صفر تا صد در قالب تعاونی‌های پوشاک خانواده دغدغه این جشنواره است. این جلسه اولین نشست تخصصی گروه پوشاک استان تهران است که در ادامه منجر به ایجاد اتحادیه‌های تعاونی پوشاک کشور خواهد شد. امیدواریم این گروه تخصصی در قالب تعاونی به بازارهای جهانی راه یابد.

وی گفت: در حال حاضر با توجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی که در گروه‌های تولیدی اعم از تعاونی و غیر تعاونی داریم، صنعت پوشاک به شدت قابلیت بسط و توسعه و تأمین دستاوردهای تولید کنندگان ایرانی را در حوزه ملی و بین‌المللی دارد.

معاون امور تعاون اتحادیه‌های اتاق تعاون استان تهران در ادامه گفت: نکته مهم چگونگی معرفی خدمات صنعت پوشاک به جامعه جهانی است که در این حوزه دارای ضعف‌های اطلاع‌رسانی و تأمین محتوا هستیم. سعی می‌کنیم که در قدم اول با در نظر گرفتن سرفصل‌های معین از جهت شناسایی، ایجاد شبکه‌سازی، توانمندسازی تولیدکنندگان و تلاش برای ایجاد بسته‌های ارتباطی در حوزه ملی و بین‌المللی برای جامعه هدف تولید پوشاک ایرانی فعالیت کنیم. همچنین تسهیلگری‌هایی که در حوزه تعاون، سرمایه‌گذاری، صادرات، مواد اولیه، ایجاد فضاهای هم‌سطح ملی و بین‌المللی ایجاد خواهیم کرد.

استادرضایی در پایان گفت: هدف از این نشست معرفی ظرفیت و قابلیت بخش تعاون است. بحث تأمین مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب از دیگر دغدغه‌های این عرصه است.

برگزاری جشنواره بین‌المللی صنعت مد، لباس و زیبایی از اردیبهشت سال آینده

در ادامه حسین نورالدین حاج‌حسینی دبیر جشنواره گفت: در گذشته ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش نساجی در کشور وجود داشت اما همزمان کشور ترکیه صنعت نساجی خود را استمرار بخشید و در آن بیشتر سرمایه‌گذاری کرد. آن‌ها در صنعت نساجی، مد و لباس و صنایع مربوط به پوشاک قوی عمل کرده و از این طریق برای کشورشان فرصت‌های شغلی ایجاد کردند.

وی افزود: ترکیه دانشگاه‌های متعددی را در شهرهای مختلف خود ایجاد کرده و به موضوع طراحی، تولید، مد و لباس توجه علمی دارد. امروز استانبول تبدیل به پایتخت مد و لباس در بین کشورهای خاورمیانه شده است و بسیاری از جشنواره‌ها و رویدادهای حوزه پوشاک در این شهر برگزار می‌شود. کشورهای اروپایی برای بخش زیبایی و مد و لباس کشورهای اسلامی جشنواره‌ها، رویدادها و مسابقات برگزار می‌کنند و بیشترین شرکت‌کننده‌ها نیز از کشورهای اسلامی هستند.

این‌فعال صنعت پوشاک گفت: ظرفیت‌های زیبایی و مد و لباس در ایران به لحاظ کمی و کیفی بسیار بالا است و در دانشگاه‌ها نیز از نظر برنامه آموزشی به این عرصه توجه شده است. با توجه به مشترکات فرهنگی زیاد بین ۵۷ کشور اسلامی، بر آن شدیم تا جشنواره‌ای بین‌المللی در صنعت مد، لباس و زیبایی برگزار کنیم تا امکان تعامل بین کشورهای اسلامی را فراهم کنیم زیرا در این زمینه ظرفیت بسیار خوبی وجود دارد و هرجایی که ایرانی‌ها در حوزه طراحی دوخت و لباس ورود کردند، خوش درخشیدند. این جشنواره در محورهای علمی، تاریخی، مهارت‌آموزی، فرهنگی هنری برگزار خواهد شد و چهل موضوع تعیین شده است تا فعالان این حوزه در بخش متناسب با فعالیت خود، شرکت کنند. بخش دوم این جشنواره در رابطه با موضوع فعالیت‌های آموزشی فعالیت می‌کند تا برای علاقه‌مندان فعال در ۵۷ کشور اسلامی کارگاه‌هایی برگزار شود.

وی ادامه داد: با دانشگاهی در ترکیه هماهنگ شده تا در روزهای ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت سال آینده رویدادی برگزار و به موضوعات علمی، آموزشی و دستاوردهای حوزه مد، لباس و زیبایی به صورت علمی پرداخته شود. این رویداد سبب می‌شود که ظرفیت کشورهای اسلامی شناخته شود.

حاج‌حسینی گفت: ما در بخش پوشاک نیاز به شناسایی نخبگان داریم تا آن‌ها کمک کنند و کارها و طرح‌ها را به تولید برسانند. در تلاش هستیم تا این جشنواره استمرار داشته باشد و در سال‌های بعد، سایر کشورهای اسلامی میزبان آن باشند.

رویداد علمی بین‌المللی در حوزه پوشاک برگزار نشده است

در ادامه فهیمه زارع‌زاده دبیر علمی نخستین همایش بین‌المللی صنعت مد، طراحی لباس و هنرهای وابسته کشورهای اسلامی گفت: تاکنون رویداد علمی بین‌المللی در حوزه پوشاک برگزار نشده است. این رویداد با مجوز وزارت علوم و پایگاه‌های داده‌های استنادی علوم جهان اسلام برگزار خواهد شد.

وی افزود: محورهای مختلفی برای این جشنواره در نظر گرفته شده است که علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را در هر یک از این محورها به دبیرخانه جشنواره ارائه دهند.

دبیر علمی نخستین همایش بین‌المللی صنعت مد، طراحی لباس و هنرهای وابسته کشورهای اسلامی گفت: فراخوان این همایش منتشر شده است و همه افرادی که تألیفاتی در این حوزه دارند می‌توانند مقالات علمی خود را برای معرفی و فروش معرفی کنند. همچنین کارگاه‌های آموزشی نیز در این رابطه برگزار می‌شود که استقبال بی‌نظیری از این کارگاه‌ها شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این جشنواره موازی کاری با جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر محسوب نمی‌شود، گفت: جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر اگرچه واژه بین‌المللی را به کار می‌برد اما تا به امروز در بخش بین‌الملل خیلی فعالیت شاخص و فعالی نداشته است و از لحاظ علمی نیز با اینکه فراخوان مقاله می‌دهد اما مجوز وزارت علوم را ندارد.

برگزاری رویدادها؛ یکی از بسترهای لازم حوزه مد و لباس

در پایان این نشست، فاطمه شیردستیان نماینده پوشاک خانواده استان تهران نیز گفت: یکی از دستاوردهای کارهای جمعی، برگزاری رویدادها است و با توجه به نیازها و ظرفیت‌های که در حوزه پوشاک وجود دارد، برگزاری رویدادها یکی از بسترهای لازم حوزه مد و لباس است. امیدواریم طراحان خلاق را به این جشنواره دعوت کنیم تا از طرح‌های آن‌ها در تولیدات استفاده کنیم.