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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۱۲

تسلیت رییس سازمان صداوسیما به مناسبت حادثه سانچی

تسلیت رییس سازمان صداوسیما به مناسبت حادثه سانچی

رییس رسانه ملی در پیامی، جان باختن جمعی از دریادلان ایرانی کشتی نفتکش سانچی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، عبدالعلی علی عسکری رییس رسانه ملی در پیامی، جان باختن جمعی از دریادلان ایرانی کشتی نفتکش سانچی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رییس رسانه ملی به شرح زیر است.

«انالله و انا الیه راجعون

درگذشت شهادت گونه جمعی از دریادلان ایرانی کشتی سانچی را که در حال خدمت به کشور و میهن عزیز خود بوده‌اند به رهبر فرزانه انقلاب، مردم قدرشناس کشورمان و خانواده‌های داغدیده آن عزیزان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند تعالی برای درگذشتگان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.»

کد مطلب 4199590
عطیه موذن

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