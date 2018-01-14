به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسن زاده بعد از پیروزی تیم ملی فوتسال ایران در دیدار تدارکاتی مقابل بلاروس، گفت: بازی خوبی داشتیم. با تمرکز در میدان حاضر شدیم. باتوجه به خستگی بازیکنان به خاطر مسابقات لیگ، با تمرکز بازی کردیم و هم نتیجه گرفتیم هم تاکتیک ها را مرور کردیم.

کاپیتان تیم ملی فوتسال در خصوص دیدار تدارکاتی با اسلوونی هم تصریح کرد: فکر می کنم این بازی به ما کمک کند. اسلوونی تیم «جان‌داری» است. ما با آنها هم در ایران و هم در اسلوونی بازی کرده ایم. این مسابقات «قلدر» می تواند به تیم ملی کمک کند.

حسن زاده در ادامه در خصوص مطرح شدن مباحثی مثل تبانی در لیگ برتر فوتسال، گفت: به این مسائل اعتقادی ندارم و تایید نمی کنم. خودم چنین چیزهایی را ندیده ام و آنرا تکذیب می کنم.

وی در پایان در خصوص امکانات و برنامه های تیم ملی فوتسال هم گفت: برنامه ریزی های از گذشته بهتر شده است و جا دارد که بهتر هم شود. اگر نگاهمان جهانی است امکاناتمان هم باید در همان سطح باشد. البته در این یکی دو سال بعد از جام جهانی شرایط بهتر شده است.