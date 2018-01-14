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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۰۹

کاپیتان تیم ملی فوتسال:

بازی‌های «قلدر» به ما کمک می‌کند/ تبانی در لیگ برتر فوتسال ندیدم

بازی‌های «قلدر» به ما کمک می‌کند/ تبانی در لیگ برتر فوتسال ندیدم

کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران گفت: مقابل بلاروس باوجود خستگی ملی‌پوشان با تمرکز بازی کردیم و نتیجه گرفتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسن زاده بعد از پیروزی تیم ملی فوتسال ایران در دیدار تدارکاتی مقابل بلاروس، گفت: بازی خوبی داشتیم. با تمرکز در میدان حاضر شدیم. باتوجه به خستگی بازیکنان به خاطر مسابقات لیگ، با تمرکز بازی کردیم و هم نتیجه گرفتیم هم تاکتیک ها را مرور کردیم.

کاپیتان تیم ملی فوتسال در خصوص دیدار تدارکاتی با اسلوونی هم تصریح کرد: فکر می کنم این بازی به ما کمک کند. اسلوونی تیم «جان‌داری» است. ما با آنها هم در ایران و هم در اسلوونی بازی کرده ایم. این مسابقات «قلدر» می تواند به تیم ملی کمک کند.

حسن زاده در ادامه در خصوص مطرح شدن مباحثی مثل تبانی در لیگ برتر فوتسال، گفت: به این مسائل اعتقادی ندارم و تایید نمی کنم. خودم چنین چیزهایی را ندیده ام و آنرا تکذیب می کنم.

وی در پایان در خصوص امکانات و برنامه های تیم ملی فوتسال هم گفت: برنامه ریزی های از گذشته بهتر شده است و جا دارد که بهتر هم شود. اگر نگاهمان جهانی است امکاناتمان هم باید در همان سطح باشد. البته در این یکی دو سال بعد از جام جهانی شرایط بهتر شده است.

کد مطلب 4199689
مهدی مرتضویان

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