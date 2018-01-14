پیام استاندار تهران در خصوص جان باختن هم وطنانمان در کشتی «سانچی»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیمی در پی حادثه جان باختن شهادتگونه ۳۲ تن از هم وطنان در سانحه کشتی نفتکش «سانچی» ، پیامی صادر کرد.
متن کامل این پیام شرح زیر است :
« وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرینَ.الَّذینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ
حادثه غم انگیز و جانکاه تصادم کشتی نفتکش «سانچی» که منجر به حریق و آتشسوزی و در نهایت جانباختن مظلومانه و شهادتگونه ۳۲ تن از بهترین فرزندان برومند این سرزمین شد، مایه تأسف و تألم فراوان گردید.
استانداری تهران همچون خیل عظیم ملّت، و همدل و همنوا با خانوادههای معّزز عزیزان در غم فقدان دردناک این قهرمانان آبهای آزاد، داغدار و سوگوار است.
شاید سوز و گداز آه وآتش برآمده از دلهای مأیوس و ناامیدخانوادهها اعم از فرزندان، مادران، پدران و همسران داغ دیده با دریای اشک بار چشمان نگران و نگاههای مملو از رشک و اندوه مردم بزرگوار اندکی تسلی یابد.
اینجانب از طرف مردم قدرشناس استان تهران در تشریک مساعی با بازماندگان، این مصیبت عظیم را به مردم فهیم بویژه خانوادههای داغدار و سوگوار تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای جانباختگان رحمت واسعه و علو درجات، و برای بازماندگان و خانوادههای محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم. »
نظر شما