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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۲۱:۲۵

استاندار کرمانشاه:

منشأ صداهای شب گذشته در کرمانشاه را پیدا نکردیم

منشأ صداهای شب گذشته در کرمانشاه را پیدا نکردیم

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه خبرهای مختلف در فضای مجازی درباره صدای انفجار شنیده‌شده در کرمانشاه را تکذیب کرد و گفت: این صدا به هیچ وجه بر اثر انفجار امنیتی و یا هر مسئله خاص دیگری نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه درباره اخباری که در فضای مجازی درباره منشأ صدای انفجار شب گذشته اعلام کرد: این مسئله واقعا چیز خاصی نبوده و من نمی دانم چرا اینقدر درباره آن بزرگنمایی شد.

بازوند تأکید کرد: ما واقعا منشأ این صدا را پیدا نکردیم چون واقعا اتفاق خاصی نبوده است. نه انفجار امنیتی بوده و نه بر اثر آن شیشه‌ای شکسته است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: این صدا فقط در یک محله از شهر کرمانشاه شنیده شد در حالی که برخی در فضای مجازی اعلام کردند نوری هم در آسمان دیده شده
است.

بازوند اعلام کرد: این صدا هیچ ربطی هم به زلزله نداشته و احتمالا تنها یک انفجار معمولی بوده که خسارتی هم نداشته است.

کد مطلب 4200861

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