منشأ صداهای شب گذشته در کرمانشاه را پیدا نکردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه درباره اخباری که در فضای مجازی درباره منشأ صدای انفجار شب گذشته اعلام کرد: این مسئله واقعا چیز خاصی نبوده و من نمی دانم چرا اینقدر درباره آن بزرگنمایی شد.

بازوند تأکید کرد: ما واقعا منشأ این صدا را پیدا نکردیم چون واقعا اتفاق خاصی نبوده است. نه انفجار امنیتی بوده و نه بر اثر آن شیشه‌ای شکسته است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: این صدا فقط در یک محله از شهر کرمانشاه شنیده شد در حالی که برخی در فضای مجازی اعلام کردند نوری هم در آسمان دیده شده

است.

بازوند اعلام کرد: این صدا هیچ ربطی هم به زلزله نداشته و احتمالا تنها یک انفجار معمولی بوده که خسارتی هم نداشته است.