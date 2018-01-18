امضای تفاهم نامه گامی موثر برای همکاری فوتبالی ایران و هلند است

بهگزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه در دیدار با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد : امضای تفاهم نامه همکاری میان فدراسیونهای فوتبال دو کشور در سال گذشته گام موثری برای توسعه همکاریهای ورزشی با کشور هلند می باشد.



مهدی تاج و محمد رضا ساکت رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست فیفا به هلند سفر کرده اند ، با علیرضا جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند دیدار و گفتگو نمودند.



در این ملاقات مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال تاکید نمود ،در دیدار با رئیس فدراسیون فوتبال هلند در خصوص پروژه های مختلف مربوط به همکاری در زمینه فوتبال گفتگو کرده است.



سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند نیز با اشاره به دیدارهای خود با مقامات ورزشی این کشور ، تصریح کرد: فدارسیون فوتبال هلند در حوزه های مختلفی آماده همکاری با جمهوری اسلامی ایران می باشد.



وی امضای تفاهم نامه همکاری میان فدراسیونهای فوتبال دو کشور در سال گذشته را گام موثری برای توسعه همکاریهای فوتبالی با کشور هلند دانست و تاکید کرد : هلند توانمندی ها و تجارب زیادی در زمینه آموزش تیم های پایه و فوتبال بانوان دارد که می توان از این تجربه ها استفاده کرد.



علیرضا جهانگیری همچنین با اشاره به سابقه دیدار دو تیم ملی فوتبال ایران و هلند در رقابتهای جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین، تاکید نمود با طراحی و اجرای برنامه ای مشترک از جمله دیدار دو تیم ملی فوتبال در سال ٢٠١٨ می توان زمینه ای برای ‎ تجلیل از پیشکوستان فوتبال کشور که ٤٠ سال پیش برای اولین بار در جام جهانی بازی نمودند فراهم آورد و سفارت جمهوری اسلامی ایران آماده پیگیری این برنامه می باشد.