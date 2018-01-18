وقایع تاریخی ۱۹ ژانویه تحریف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بحرالعلومی صبح پنج شنبه در مراسم بزرگداشت ۱۹ ژانویه تصریح کرد: متاسفانه ما شاهد تحریف وقایع ۱۹ ژانویه هستیم.

وی افزود: ۱۹ ژانویه روزی است که آذری های مسلمان خسته از حکومت کمونیستی به سرزمین مادری خود ایران اسلامی پناه می برند.

مدیر کانال آذری سحر تاکید کرد: هر چند گفته می شود این واقعه ۷۰ سال بعد از جدایی مسلمانان آذری به وقوع پیوسته اما به عقیده بنده قدمتی ۱۷۰ ساله دارد.

بحرالعلومی متذکر شد: حرکت مسلمانان از مرز بیله سوار به سمت ایران در واقع بازگشت به ایران اسلامی بوده و برادران دینی به دنبال تجدید برادری و اتحاد بودند.

وی ادامه داد: امروز این واقعه تحریف شده و ضروری است با رجوع به مستندات تاریخی مانع از تحریف این واقعه شد.

مدیر کانال آذری سحر اساس شکل گیری ۱۹ ژانویه را عشق به اهل بیت دانست و تصریح کرد: این حادثه در نخجوان رخ داد اما به رغم مرز مشترک نخجوان با ترکیه، پان ترکها در آنجا فعالیت داشتند اما برادران دینی به سمت ترکیه نرفتند.

بحرالعلومی ادامه داد: فرهنگ و مدنیت اهل بیت اتحاد مسلمانان را رقم زده و این عشق و ارادت در طول تاریخ پایدار است.