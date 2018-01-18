علی اصغر نخعی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت سرمایه گذاری در شهر توسط شهرداری اظهار کرد: غیر از آنچه که در قبل انجام شده کار جدیدی اتفاق نیفتاده و هیچ اقدام موثری نه دیده می شود و نه گزارش شده است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری دولتی افزود: با توجه به رکود شدیدی که وجود دارد، چشم اندازی برای سرمایه گذاری در مشهد نیست.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای چهارم مشهد با بیان اینکه در مشهد دو وضعیت داریم گفت: یکی خاص مشهد است و دیگری به کل کشور مربوط می شود. در مورد کشور به دلیل سیاست هایی که در چهار سال گذشته داشته که به شدت انقباضی بوده، از سرمایه گذاری جلوگیری شده است و این رکود شدید موجب شده سرمایه گذاری صرف اقتصادی نداشته باشد و به همین دلیل است که بودجه جاری دولت سه برابر شده و بودجه عمرانی کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در مشهد باتوجه به ظرفیتی مانند بارگاه منور رضوی باید استفاده ویژه ای از آن شود که هم دولت و هم شهرداری در این مسیر می توانند موثر واقع شوند اما حتی بودجه زیارت کاهش پیدا کرد و بودجه حاشیه شهر مشهد حذف شده است.

نخعی راد تاکید کرد: در دوره قبل بهانه دولت این بود که شورای شهر و شهرداری همراهشان نیست اما این دوره که دوستان خودشان هستند بازهم خساست و تنگدستی را نسبت به مشهد نشان می دهند.

وی ابراز کرد: گروهی که در حال حاضر در شهرداری مشهد روی کار آمده اند یا فرصت ندارند یا شهردار منتظر است بودجه ای را برایش تعیین کنند تا هزینه و کار کند. درحالیکه شهرداری یک بنگاه درآمد هزینه است و خودشان باید کسب درآمد کنند اما بیشتر فرصتشان را با حرف می گذرانند و من کاری از آنها ندیدم و بعید می دانم که در این دوره کاری به جز حرف و ایراد گرفتن به گذشتگان صورت گیرد.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای چهارم مشهد افزود: یکی از عمده مشکلات ما رکود سنگین در شهر است و ما در همین وضعیت رکود در دوره قبل توانستیم دو پروژه سنگین قطار شهری خط دو و سه را افتتاح کنیم و کلید بزنیم و در سال ۹۵، برای زیرزمین‌های مترو ۱۰۰۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری هزینه شد اما حرف هایی که برخی در شورای پنجم می زنند و از دوره قبل ایراد می گیرند نشان می دهد که قصد کار کردن ندارند و امیدی به آنها نداریم.