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۲۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

در قالب یک کارگاه آموزشی؛

شرکت های دانش بنیان با فرصت های تجاری ترکیه آشنا می شوند

شرکت های دانش بنیان با فرصت های تجاری ترکیه آشنا می شوند

صندوق نوآوری و شکوفایی کارگاه آموزشی تحت عنوان «آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور ترکیه» را برای شرکت های دانش بنیان برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر،  نشست آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور ترکیه با سرفصل های « ویژگی های بازار ترکیه»، « امنیت در ترکیه»، « کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به ترکیه»، « پتانسیل های ایران در بازار ترکیه»، «نحوه ورود به بازار ترکیه»، «نحوه پرداخت‌ها و قراردادها»، « واردات از ترکیه» برگزار می شود.

این کارگاه توسط صندوق نوآوری و شکوفایی روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۶ از ساعت ۹ تا ۱۳ در مرکز علمی کاربردی چرم تهران دایر خواهد شد.

شرکت های دانش بنیان از تخفیف ۷۰ درصدی برای حضور در این کارگاه برخوردار می شوند؛ همچنین شرکت های تحت حمایت ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی از تخفیف برای حضور در این کارگاه بهره مند می شوند.

کد مطلب 4203458

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