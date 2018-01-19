شرکت های دانش بنیان با فرصت های تجاری ترکیه آشنا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور ترکیه با سرفصل های « ویژگی های بازار ترکیه»، « امنیت در ترکیه»، « کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به ترکیه»، « پتانسیل های ایران در بازار ترکیه»، «نحوه ورود به بازار ترکیه»، «نحوه پرداخت‌ها و قراردادها»، « واردات از ترکیه» برگزار می شود.

این کارگاه توسط صندوق نوآوری و شکوفایی روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۶ از ساعت ۹ تا ۱۳ در مرکز علمی کاربردی چرم تهران دایر خواهد شد.

شرکت های دانش بنیان از تخفیف ۷۰ درصدی برای حضور در این کارگاه برخوردار می شوند؛ همچنین شرکت های تحت حمایت ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی از تخفیف برای حضور در این کارگاه بهره مند می شوند.