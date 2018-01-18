تشکیل کارگروه تخصصی نحوه وصول عوارض خدمات پسماند در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری ظهر پنج شنبه در صحن شورای اسلامی شهر رشت برگزارشد.
در این جلسه موضوع تشکیل کارگروه تخصصی بررسی و نحوه وصول بهای خدمات پسماند و عوارض صنفی طرح شد تا به زودی تفاهم نامه اتاق اصناف با شهردار رشت امضا شود.
رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این جلسه بررسی تعرفههای پیشنهادی عوارض صنفی و بهای خدمات سال۹۷ شهرداری رشت است.
فاطمه شیرزاد با اشاره به اینکه در اجرای ماده ۳۰ آئیننامه مالی شهرداریها همه شهرداریها باید دارای تعرفه عوارض باشند، افزود: موضوع عوارض و بهای خدمات از مهمترین وظایفی است که پرداختن صحیح و کارشناسانه به این امر تضمین کننده برنامههای مالی سال آتی شهرداری و مبنای کلید سیاستگذاری ها در مدیریت شهری می شود.
وی با تاکید بر اینکه باید در بررسی تعرفه عوارض واقعیتها لحاظ شود، خاطرنشان کرد: انتظار می رود برای تعرفه عوارض سال ۹۷ تصمیم درستی اتخاذ شود تا بتوان در مسیری قرار گرفت که هم منافع مدیریت شهری و هم شهروندان در آن لحاظ شود.
رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت در ادامه با تأکید برلزوم تدوین دفترچه عوارض واقعی از سوی شهرداری این شهر، گفت: شورای شهر رشت به دنبال افزایش تعرفههای عوارض دفترچه در سال آینده نیست ولی باید بررسیهای لازم و کارشناسی در این زمینه در کمیسیون های تخصصی انجام شود.
وی ادامه داد: یکی از مسائل اساسی در شورای شهر و شهرداری رشت این است که دفترچه تعرفه عوارض به عنوان مبنا و اساس برای اقدامات شهرداری رشت قرار گیرد تا مشکلی در محاسبه تعرفهها نباشد.
شیرزاد گفت: امیدوارم با تشکیل این کارگروه تخصصی، مشکلات این حوزه مرتفع شود.
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