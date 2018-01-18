فعالان کمیته فرهنگی تبلیغات اسلامی قزوین تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت الهی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین در روز پنجشنبه از ۳۷ نفر از فعالان کمیته فرهنگی، آموزشی ستاد اربعین حسینی استان ومداحان اجتماع عزاداران تاسوعای حسینی شهر قزوین تجلیل شد.

حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت الهی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین در این مراسم اظهار کرد: امروز پیاده‌روی اربعین نه تنها در کشورهای مسلمان بلکه در تمام جهان به جایگاه والای خود دست یافته و فراگیر شده است.

وی افزود: اهمیت حرکت در مسیر حسینی و ایمان به خدا و اهل بیت(ع) باید در اولویت قرار گرفته و در سطح جامعه تبیین شود این مهم در حالی بوده که پیاده‌روی عظیم اربعین به واقعه جهانی تبدیل شده است.

حجت الاسلام والمسلیمن نعمت الهی با اشاره به ضرورت تبیین همایش بزرگ معنوی اربعین برای آحاد جامعه به خصوص نسل نوجوان و جوان بیان کرد: تعمیق باورهای دینی مردم با افزایش معرفت دینی آنها امکان‌پذیر است تا منزلت و عزت مسلمانان با معرفی نهضت امام حسین(ع) افزایش یابد و معلوم شود مسلمانان هرگز زیر بار ذلت نمی‌روند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: اربعین تجدید عهد و میثاق با امام حسین (ع) و درس اربعین نیز زنده نگه داشتن حادثه کربلا است.

وی افزود: برخی موکب های برپا شده متناسب با شایستگی استان نبود و باید با رفع نواقص کاری کنیم تا در آینده فعالیتهای کمی و کیفی موکبها افزایش یافته و برنامه های فرهنگی بیشتری در آنها گنجانده شود.

نعمت الهی در ادامه با اشاره به حوادث اخیر یادآورشد:اغتشاشات اخیر طراحی بیگانگان و دشمنان ملت ایران بود و باید دانست دشمن همواره منتظر فرصتی برای ضربه‌زدن به نظام اسلامی است و آشوبها بهترین زمان برای رسیدن به مطامع دشمن است که باید مراقب باشیم و هوشیاری خود را در همه حال حفظ کنیم.

در این مراسم حجت اسلام مجتبی قائد امینی مشاور استاندار نیز از تلاش کمیته فرهنگی، آموزشی ستاد اربعین حسینی تقدیر کرد.

تقدیرنامه ۱۰ نفر از اعضا از سوی کمیته فرهنگی، آموزشی ستاد اربعین کشور اعطا شد.