کلنگ آموزشگاه آموزش و پرورش کرمانشاه به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته شوراهای آموزش و پرورش و با حضور معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش و مدیر کل آموزش و پرورش استان، کلنگ آموزشگاه ۶ کلاسه توسط خیر نیک اندیش حاج محمد ارجعلی با هزینه بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال بر زمین زده شد.

این آموزشگاه در زمینی به مساحت یک هزار و ۱۰۰ مترمربع و با زیر بنای ۶۸۰ متر مربع در ۳ طبقه از محل اعتبارات خیرین و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان جهت سال تحصیلی ۹۸ / ۹۷ به بهره برداری خواهد رسید.

این مراسم با حضور معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت.