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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۵۲

با حضور معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش؛

کلنگ آموزشگاه آموزش و پرورش کرمانشاه به زمین زده شد

کلنگ آموزشگاه آموزش و پرورش کرمانشاه به زمین زده شد

کرمانشاه- با حضور معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش کلنگ آموزشگاه ۶ کلاسه آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرمانشاه به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته شوراهای آموزش و پرورش و با حضور معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش و مدیر کل آموزش و پرورش استان، کلنگ آموزشگاه ۶ کلاسه توسط خیر نیک اندیش حاج محمد ارجعلی با هزینه بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال بر زمین زده شد. 

 این آموزشگاه در زمینی به مساحت یک هزار و ۱۰۰ مترمربع و با زیر بنای ۶۸۰ متر مربع در ۳ طبقه از محل اعتبارات خیرین و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان جهت سال تحصیلی ۹۸ / ۹۷ به بهره برداری خواهد رسید.

این مراسم با حضور معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت.

کد مطلب 4203555

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