به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، امان الله قرایی مقدم افزود: سازمان مردم نهاد را نمیتوان تنها یک سازمان دانست. این مراکز نهادهای مردمی هستند که در تاریخ ایران سابقه ای بیش از ۲ هزار سال دارند.
نهادهای مردمی از دیرباز در تمام زمینهها از مدرسه سازی تا ساخت مسجد، آب انبار و زورخانه ها وارد عمل می شدند. موقوفات مردمی از گذشته با هدف حمایت از عموم مردم و به ویژه قشر جوانان به وجود آمدند.
وی ادامه داد: خیرین در جامعه با فراهم آوردن امکانات برای تحصیل، ازدواج ، اشتغال میتوانند نقش زیادی در حمایت از مردمی داشته باشند که نیاز به یاوری دارند. خیریه مفهومی نیست که به تازگی در جامعه ایجاد شده باشد. ما در ایران سنتهای زیادی داریم که به تشکیل و حفظ خانواده ها کمک میکند. تامین جهیزیه ، برگزاری مراسم عروسی، ایجاد شغل برای جوانان از جمله این سنتهاست.
این جامعه شناس با تاکید بر این که مردم به یکدیگر اعتماد دارند و حمایتی که مردمی باشد، بر دل مینشیند، افزود: ما در حادثه زلزله اخیر دیدیم که به نهادهای مردمی اعتماد زیادی شد. ورزشکاران و هنرمندان سرشناس توانستند اعتماد بیشتری را جلب کنند و به مردم زلزله زده کمک کنند.
قرایی مقدم در ادامه عنوان کرد: دولت نباید در امور مربوط به سمنها (سازمانهای مردم نهاد) دخالت مادی داشته باشد اما این که خیرین و سمنها حمایت شوند و به جامعه معرفی و شناسانده شوند میتواند مشوقی برای ترویج اقدامات خیر در جامعه باشد. در کل دنیا هم میبینیم وقتی فردی موسسه علمی میسازد یا خدمتی به جامعه میکند نامش ماندگار می شود.
قرایی مقدم در پایان اظهار کرد: دولت میتواند حمایت خود را از سازمانهای مردم نهاد در قالب کمکهای معنوی، شامل برنامهریزی یا در موقعیتهایی اقدامات حاکمیتی مانند فراهم کردن زمینههای بین المللی و همگرایی و متشکل شدن متمرکز کند.
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