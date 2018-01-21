انجمن بیورزونانس ایران و اروپا راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری بیورزونانس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری متخصصان اروپایی، با هدف توسعه علمی بیورزونانس در ایران، انجمن بیورزونانس ایران و اروپا را راه اندازی می کند.

در جلسه ای که با حضور ۳ تن از متخصصان اروپایی و مدیران دانشگاه صنعتی امیرکبیر و آزمایشگاه بیورزونانس در این دانشگاه برگزار شد. بر اساس برنامه ریزی های قبلی، انجمن بیورزونانس ایران و اروپا (IEBRA) به صورت رسمی و در مراجع ذیربط در آلمان ثبت شده است و مقرر شد برنامه ریزی برای اقدامات بعدی توسط سایر اعضای هیات موسس اعم از ایرانی و اروپایی صورت گیرد.

دکتر حمید کشوری رئیس آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری بیورزونانس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: آزمایشگاه بیورزونانس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان تنها مرکز آکادمیک این علم در دنیا، از همه امکانات برای توسعه آکادمیک این علم استفاده خواهد کرد و راه اندازی انجمن IEBRA می تواند به توسعه علمی بیورزونانس در کشور کمک کند.

در پایان این جلسه مقرر شد به عنوان اولین برنامه انجمن، کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی در بهار سال آینده در ایران برگزار شود.

پروفسور هانس وبر رئیس جامعه بین المللی لیزر پزشکی ISLA حمایت و همکاری خود را با انجمن IEBRA اعلام کرد و بیان داشت: برنامه ریزی علمی برای ارائه جدیدترین فناوری های پزشکی در قالب انجمن بیورزونانس ایران و اروپا انجام می گیرد.

پروفسور هانس وبر در این خصوص تسریع کرد: با توجه به اهمیت این کنگره و انجمن، اطلاعات کنگره را در سایت جهانی جامعه بین المللی ISLA قرار خواهد داد و تمامی امکانات را برای حضور اندیشمندان جهانی در این کنگره به عمل خواهد آورد.