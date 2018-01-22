به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور توسعه امنیت در سطح استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است و شاهد بهبود شاخص‌ها هستیم.

وی اضافه کرد: کشف سرقت‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های مهم امنیتی محسوب می‌شود که در این راستا اقدامات اطلاعاتی و طرح‌های عملیاتی مختلفی اجرا شده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به کشف ۹۶ درصد از کل سرقت‌های به عنف در استان بوشهر طی ۹ ماه اخیر، خاطرنشان کرد: شاهد کاهش پنج درصدی سرقت به عنف در این مدت در سطح استان هستیم.

وی همچنین با اشاره به کشف ۶۴ درصد از سرقت‌های استان بوشهر در ۹ ماهه نخست امسال، تصریح کرد: ۱۷ درصد از کل سرقت های عادی استان مربوط به سرقت موتورسیکلت است که شاهد کاهش ۱۳ درصدی آن هستیم.

واعظی با اشاره به کشف ۷۴ درصد از کل سرقت‌های موتورسیکلت در استان بوشهر، ادامه داد: با پیگیری پلیس ۸۴ درصد کل سرقت‌های منزل در استان در ۹ ماهه سال جاری کشف شده است.

وی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی سرقت منزل در استان بوشهر طی مدت مذکور، افزود: سرقت داخل اتوموبیل سه درصد افزایش یافته است و کشفیات آن نسبت به وقوع ۱۰۴ درصد است.