به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، «عمر البخیتی» سخنگوی دولت یمن اعلام کرد که آسمان و فرودگاه‌های عربستان به بخشی از صحنه عملیات نیروهای مسلح یمن تبدیل شده است.

البخیتی از شرکت‌های هواپیمایی خواست برای حفظ امنیت خود و مسافران، از فرودگاه‌های عربستان دوری کنند.

وی همچنین از کارکنان تأسیسات نفتی عربستان خواست مناطقی را که از سوی نیروهای مسلح یمن به عنوان اهداف اعلام شده است، ترک کنند.

سخنگوی دولت یمن تصریح کرد: عربستان درگیری در منطقه باب‌المندب را ایجاد کرده است و تبدیل این منطقه به صحنه درگیری نظامی، امنیت کشتیرانی در این آبراه را تهدید می‌کند و عربستان مسئول پیامدهای آن خواهد بود.

البخیتی همچنین با اشاره به سابقه درگیری‌های عربستان و یمن، از دولت‌هایی که درصدد مشارکت در حمله به یمن هستند خواست وارد این درگیری نشده و در «ریخته‌شدن خون مردم یمن» شریک نشوند.

وی افزود: در سومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، درود و احترام همراه با افتخار و سربلندی خود را به ملت فلسطین و مقاومت آن می‌فرستیم و بار دیگر تأکید می‌کنیم که یمن همواره در کنار ملت فلسطین و آرمان عادلانه آن خواهد بود.