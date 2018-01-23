به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، این قرآن هشت ضلعی در اندازه‌ای کوچک به خط عبدالحمید بن عبدالوهاب فتحان ملقب به نصیر قمی است و بیش از ۶۰۰ سال قدمت دارد و بخشی از گنجینه‌ای است که به مناسبت هشتادمین سالگرد تاسیس کتابخانه ملی ایران رونمایی خواهد شد.

در توضیحاتی که درباره این اثر ارزشمند و گرانبها گردآوری شده است، آمده است:

«خاندان فتحان از خاندان‌های اصیل و بزرگ قم و از بیوت علمی شیعه در فترت میان استیلای مغول تا آغاز حکومت صفوی بودند که چند تن از دانشمندان و مشایخ بزرگ اجازه روایت از آن برخاسته اند و تألیفات و استنساخات چندی از ایشان بر جای مانده است.

حداقل پنج تن از افراد این خاندان با وصف «قاری» خوانده شده اند که در معنای متداول قدیم و جدید آن معادل «حافظ» است. لذا دست یاب شدن مصحفی به خط یکی از منتسبان به این خاندان جالب توجه است.

قرآن خط عبدالحمید بن عبدالوهاب فتحان ملقب به نصیر قمی پایان یافته در ۲۵ رمضان ۷۸۴ق در اندازه و شکلی خاص کتابت شده است که مایه امتیازش از مصاحف هم روزگارش می‌شود.

این قرآن هشت ضلعی است و در اندازه ای کوچک (۳/۳*۱/۳) فراهم شده است. معمولا قرآن‌های چند ضلعی منتظم قدمت زیادی ندارند و دست بالا قدمتشان به دوره صفوی باز می‌گردد. از سوی دیگر عمده آنها بدون رقم و امضای کاتب است. زیرا کوچک بودن کاغذ و ریزی خط امکان هنرنمایی را از خطاط سلب نموده و او هم ترجیح می‌داده که نسخه را بدون امضا باقی بگذارد. اما این نسخه هم از لحاظ قدمت و هم از نظر پاکیزگی خط حایز اهمیت است. سه صفحه افتتاحیه قرآن نیز با نقوش مذهب و مرصع تزئین شده است. همه متن مشکول است و تمایز آیات با فاصله مختصری از هم مشخص شده است.

جلد تیماج مشکی که با جدول کشی ساده و گرهدار و یک شاخه گل زرین در وسط تزئین شده است. قطر نسخه ۳/۲ است و درون محفظه ای فلزی به قطر ۴ با طرحهای گل و بوته نگهداری می‌شود».