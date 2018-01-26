کمیته فنی در استقلال نباید نمایشی و فرمایشی باشد

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ناکامی باشگاه استقلال در جذب یک مهاجم خارجی اظهار داشت: متاسفم از این که می‌بینم این باشگاه بزرگ زمان که یکی از ارزشمندترین عناصر در فوتبال است را به راحتی از دست می‌دهند و اسمش را می‌گذارند وسواس و دقت. مگر در گذشته که این باشگاه بازیکن خارجی می‌گرفت وسواس و دقت نبود؟ کدام وسواس که سه چهار ماه طول کشیده و هنوز از یک بازیکن خبری نیست. یعنی در این سه چهار ماه یک مهاجم در حد استقلال در این کره خاکی پیدا نمی‌شد؟

سرپرست سابق آبی پوشان بیان داشت: در همین یکی دو هفته اخیر نام سه بازیکن برای پیوستن به استقلال مطرح شد که یکی بعد از دیگری این گزینه‌ها منتفی شدند و متاسفانه باشگاه در ناکامی در جذب مهاجم هت تریک کرد. این آخری هم که گویا از نظر پزشکی مشکل داشته و تست‌های پزشکی اش مورد تایید قرار نگرفته است.

پیشکسوت استقلال با اشاره به حضور پیشکسوتانی مجرب و صاحب تجربه در کمیته فنی این باشگاه بیان داشت: مدیران باشگاه ما باید قبل از هر اتفاقی، گزینه‌های مورد نظر را در کمیته فنی مطرح کنند و اعضای کمیته فنی با تحقیقات میدانی و غیر میدانی این گزینه‌ها را تایید کرده و بعد اقدامات لازم برای جذب آنها صورت گیرد و نامشان رسانه‌ای شود. مطمئنم اگر همین مورد آخر قبل از تست پزشکی به کمیته فنی ارجاع می‌شد، اعضای کمیته فنی ما بعد از بررسی آمار عملکرد او در سال‌های اخیر این گزینه را رد کرده و اصلاً کار به تست پزشکی هم نمی‌کشید.

مهاجم سابق استقلال تصریح کرد: کار باید از مسیر قانونی اش طی شود نه این که یک تصمیم گرفته شود و فقط بخواهیم از کمیته فنی تایید آن را بگیریم تا اگر مورد خوب نبود مسئولیت آن در آینده با کمیته فنی باشد.

رییس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال گفت: نباید کمیته فنی استقلال نمایشی و فرمایشی باشد و اول تصمیمی را خارج از آن بگیریم و تنها برای گرفتن تایید این تصمیم را به کمیته فنی ببریم.

ماجدی با اشاره به جدایی چند بازیکن این تیم در پنجره زمستانی نقل و انتقالات و موفقیت نفراتی مثل بیت سعید و شهباززاده در تیم‌های جدیدشان بیان داشت: در فوتبال همه چیز مسائل بدنی نیست. در علم روز فوتبال می‌گویند یک فوتبالیست همانقدر که باید تمرینات بدنی داشته باشد و بدنش را آماه نگاه دارد، باید تمرینات ذهنی هم برای ذهنش داشته باشد تا از نظر ذهنی هم آمادگی حضور در فضای تیمش را داشته باشد. به نظرم نفراتی مثل شهباززاده و بیت سعید که قبلاً هم توانایی‌های شان را ثابت کره بودند و بعد از جدایی از استقلال هم عملکرد خوبی داشتند، در مدت حضورشان در این تیم با مشکلات ذهنی یا همان روحی-روانی مواجه بودند و این اصیل‌ترین عامل عدم موفقیت آنها بود.

وی افزود: همانطور که قدرت جسمی فوتبالیست‌ها با هم تفاوت دارد، قدرت ذهنی آنها هم یکسان نیست. یک مثال می زنم. ممکن است یک فوتبالیست با ۱۰ دقیقه تمرین بدنی به مرز آمادگی برسد و یک فوتبالیست با ۳۰ دقیقه. آیا باشگاه آن نفر دوم را رها می‌کند؟ اخراج می‌کند؟ ازش عبور می‌کند؟ یا خیلی راحت او را ۳۰ دقیقه تمرین می‌دهد تا از توانایی‌هایش استفاده کند. در بخش ذهنی هم همینطور است. شاید به راحتی می‌شد بازیکنی مثل حسن بیت سعید را از نظر ذهنی برای حضور قدرتمند در استقلال آماده کرد و از توانایی‌هایش استفاده کرد.

ماجدی گفت: البته این انتقاد تنها خاص باشگاه استقلال نیست و این کمبودی است که در همه فوتبال ایران دیده می‌شود. علم فوتبال مرتب در حال پیشرفت است. شاید ۵۰ سال پیش تیم‌ها فقط یک سرمربی داشتند که خودش همه کار می‌کرد. چند سال بعد گفتند در کنار سرمربی باید یک کمک مربی هم باشد. کمی که جلوتر آمدیم مثلاً علم بدنسازی به صورت تخصصی وارد فوتبال شد و مربیان بدنساز هم به کادر فنی اضافه شدند. بعدها برای دروازه بان ها یک مربی اختصاصی اضافه کردند و بعد از آن تیم‌های آنالیز و آنالیزورها وارد شدند. فکر می‌کنم حالا به جایی رسیدیم که باید یک مربی مخصوص تمرینات ذهنی هم به کادر فنی اضافه شود. من تصریح می‌کنم نباید از واژه روانشناس استفاده شود و باید گفت مربی تمرینات ذهنی.