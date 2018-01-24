استان قزوین ۲۰۰۰ پرستار کم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه تیموری روز چهارشنبه به مناسبت روز پرستار در جمع خبرنگاران در سالن کنفرانس معاونت غذا و داروی علوم پزشکی قزوین گفت: وظیفه مدیریت پرستاری، برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت خدمات پرستاری، تأمین نیروی انسانی در بیمارستان ها و نظارت و پایش اقدامات پرستاری است.

تیموری بیان کرد: فعالیت پرستاری امروز متفاوت تر از گذشته بوده و برنامه مراقبت پرستاری در خانه و آموزش همگانی سلامت به تازگی در سازمان نظام پرستاری آغاز شده که این برنامه ها از جمله اولویتهای وزارت بهداشت و درمان است.

وی تصریح کرد:درسیستم مراقبت پرستاری، مردم بجای استفاده از پرستاری تحت نظر اورژانس در مراکز آموزشی ودرمانی از این خدمات در منزل تحت نظر بهره مند می شوند که تحقق این امر نیازمند آگاهی بخشی به جامعه است.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآورشد:درحال حاضر ۱۹۰۰ نفر کادر پرستاری در علوم پزشکی و۱۷۰۰ نفر در سایر مراکز بیمارستانی فعالیت می کنند.

تیموری اضافه کرد: از مجموع ۲۵۰۰ پرستار فعال در استان ۱۹ درصد را مردان و ۸۱ درصد را بانوان تشکیل می دهند.

وی در خصوص شاخص های پرستاری استان هم گفت: شاخص نیروی انسانی پرستاری به تخت بیمارستانی در کشور ۱.۸ و کادردرمانی به تخت ۲.۵ است که این میزان در استان قزوین در بخش پرستار به تخت حدود ۹ دهم و در شاخثص کادر به تخت معادل ۱ است.

تیموری یادآورشد: در چشم انداز ۱۴۰۴ باید شاخص پرستاری به تعداد تخت به عدد ۱.۳ و کادر درمانی به تخت باید به ۱.۵ برسد.

حدود ۲۰۰۰ پرستار کمبود داریم

وی اضافه کرد: در حال حاضر بر اساس شاخص های استاندارد با کمبود حدود ۲۰۰۰ پرستار در استان مواجهیم که تامین آن به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد.

تیموری با تایید کم بودن کارانه پرستاران اظهارداشت: به دلیل کمبود نیرو از پرستاران موجود اضافه کاری بیش از حد استفاده می کنیم تا نیازها تامین شود.

کارشناس ارشد پرستاری نظام سلامت جامعه استان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص ضرورت اصلاح و بازنگری در طرح اعتبار بخشی گفت: قبول داریم که طرح اعتباربخشی پرستاری ایراد دارد و قرار شده با جمع بندی دیدگاه پرستاران و رفع اشکال این نظام نامه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد مشکلات تبدیل وضعیت ۱۴۰۰ پرستار خدمات درمانی به تامین اجتماعی هم بیان کرد: به دلیل مشکلات مالی این موضوع همچنان حل نشده باقی مانده که امیدواریم با پیگیری مسئولان نسبت به تامین این خواسته پرستاران اقدام لازم صورت گیرد.

سوال دیگر خبرنگار مهر موضوع برگزاری دوره های تخصصی فوریت های پزشکی توسط نهادهایی غیر از دانشگاه علوم پزشکی بود که تیموری در این باره اظهارداشت: برخی رشته ها مانند تزریقات کاملا تخصصی است و می تواند بیمار را دچار بحران کند و هیچ نهادی به غیر از علوم پزشکی نباید نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام کند.

پرستاران مجوز صلاحیت حرفه ای می گیرند

وی بیان کرد: در حال حاضر برخی به عنوان پرستار نسبت به ارائه خدمات پرستاری خارج از مراکز درمانی و در منازل اقدام می کنند که در این راستا درصددیم با صدور گواهی صلاحیت حرفه ای این موضوع را کنترل کنیم.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: تاکنون ۲۶۸ نفر گواهی صلاحیت حرفه ای پرستاری دریافت کرده اند که با آن می توانند در سایر مراکز و منزل نیز خدمات پرستاری ارائه دهند.

وی بیان کرد: این کار توسط مدیریت پرستاری صورت خواهد گرفت تا با پایش تخصصی نسبت به تعیین شایستگی پرستاران اقدام شود.

در این نشست خبرنگاران پس از طرح سوالات خود از خدمات کادر پرستاری استان در خدمت رسانی به بیماران تشکر کردند و روز پرستار را تبریک گفتند.