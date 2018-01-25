به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سریالی اقتباسی از رمان «آدام دیوانه» مارگارت آتوود در دستور ساخت پارامونت تلویژن قرار گرفته است.

این کمپانی با همکاری «آنینیموس کانتنت» در نبردی برای تصاحب این سه‌گانه که شامل سه رمان «اوریکس و کریگ»، «سال طغیان» و «آدام دیوانه» می‌شود، سرانجام موفق شدند.

این کتاب‌ها داستان بحرانی جهانی را روایت می‌کنند که در نهایت به نابودی نوع بشر منجر می‌شود و گروه کوچکی از بازماندگان باید میراث جهانی جدیدی را نگهداری کنند. این‌ مجموعه کتاب بر جیمی، پسری جوانی متمرکز است که از همه شرکت‌های بزرگ که معتقد به حفاظت از تمدن و بشریت هستند، ناامید است و می‌داند بهترین دوستش دارد دارویی تولید می‌کند که همه بشریت را از بین می‌برد.

حدود سه سال پیش اعلام شده بود دارن آرنوفسکی کارگردان آثاری چون «قوی سیاه» و «مرثیه‌ای برای یک رویا» در حال نوشتن نسخه اقتباسی از این رمان‌ها برای اچ‌بی‌او است، اما اکتبر ۲۰۱۶ روشن شد که این پروژه جلو نرفته و آرنوفسکی نیز نقشی در ساخت این مجموعه نخواهد داشت. به جای آن اعلام شد رمان «آدام دیوانه» ‌از میان این سه گانه به تهیه‌کنندگی «آنینیموس کانتنت» در دست ساخت است. اکنون نیز روشن شد این کمپانی و پارامونت تی‌وی قراردادی برای ساخت این سریال امضا کرده‌اند.

مارگارت آتوود از ساخت این سریال و همکاری با این گروه ابراز خوشحالی کرد.

در حالی که شبکه هولو با اکران سریالی از «داستان خدمتکار» مارگارت آتوود موفقیت زیادی کسب کرد و این سریال هشت جایزه امی دریافت کرد، اکنون ساخت سریال دیگری بر مبنای رمانی از این نویسنده محتمل‌تر است.

این دو کمپانی با همکاری یکدیگر ساخت سریال‌های اقتباسی مهمی را در دست دارند که «کچ ۲۲» با بازی و کارگردانی جرج کلونی، «۱۳ دلیل برای» در نتفلیکس، «پزشک دیوانگان» و «وقایع خون‌آشام» برای تی‌ان‌تی از جمله آنهاست.