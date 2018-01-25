وزش باد شدید در سیستان و بلوچستان/کاهش ۱۵ درجه ای دمای هوا

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در اکثر نقاط استان سیستان و بلوچستان وزش بادشدید با سرعت حدود ۶۰ تا ۸۰ کیلومتربرساعت موجب پدیده گردوخاک و کاهش دید می شود.

وی با اشاره به اینکه جهت وزش باد در شمال استان از سمت شمال غرب و در نواحی مرکزی و جنوبی از سمت جنوب غرب است، افزود: همچنین با نفوذ توده هوای سرد از اواخر وقت یکشنبه در نواحی مرکزی استان سیستان و بلوچستان به تدریج جهت باد از سمت شمال پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: از همین رو از روز یکشنبه در شمال و از روز دوشنبه در سایر نقاط استان دمای هوا حدود ۱۰ تا ۱۵ درجه کاهش می یابد که در نیمه شمالی و جنوب شرق استان یخبندان شبانه تشدید می شود.

وی یااشاره به اینکه بارش این سامانه قابل توجه نیست، گفت: با ورود این سامانه فقط احتمال بارش های پراکنده در برخی نقاط نیمه شمالی و جنوب شرق استان سیسشتان و بلوچستان وجود دارد.

ملاشاهی اظهار داشت: همچنین طی امروز و فردا آسمان استان به ویژه در نیمه شمالی قسمتی ابری است و از روز جمعه پوشش ابرها بیشتر می شود، اما تا روز شنبه بارشی را در سطح استان نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با کمینه دمای ۱ درجه سانتی‌گراد زیر صفر و راسک با بیشینه دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و سردترین شهرهای استان بودند.