آغاز نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی» صبح امروز پنجم بهمن ماه در مشهد مقدس و در محل بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شده، حجت الاسلام رضا غلامی رئیس مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا به ارائه سخن پرداخت و پس از خیر مقدم به حضار و بیان ضرورت برگزاری چنین نشستهایی گفت: آنچه که امروز در کشور ما پیاده می‌شود با اقتصاد اسلامی فاصله زیادی دارد. با کم‌کاری و بی‌تفاوتی نسبت به این وضعیت فرصت‌ها از دست می‌رود.

در این نشست اساتید و صاحبنظران برجسته اقتصاد اسلامی به ارائه مقاله خواهند پرداخت و دیدگاه‌های خود را ارائه خواهند کرد که عبارتند از:

آیت الله حسن‌ آقانظری، عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با موضوع «بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راه‌های کاهش آن»؛

ایرج توتونچیان، استاد دانشگاه الزهرا(س) با موضوع «آسیب‌ شناسی نظام تأمین مالی اسلامی: به کجا چنین شتابان؟ چند پیشنهاد ایجابی و سلبی»؛

حجت الاسلام سید عباس موسویان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موضوع «روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (مختار)»؛

حسین عیوضلو، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام با موضوع «نظریه بانکداری اسلامی (بر اساس مبانی استنباط کلان سیستمی اقتصاد اسلامی)»؛

حجت الاسلام محمدنقی نظرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با موضوع «صوری شدن معاملات در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران»؛

حسین صمصامی، استاد دانشگاه شهید بهشتی با موضوع «آسیب‌شناسی و اصلاح نظام بانکی»؛

حجت الاسلام احمدعلی یوسفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موضوع «ایده روش دستیابی به ساختار پولی نظام اقتصادی اسلام»؛

حجت الاسلام محمداسماعیل توسلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع «بانکداری ربوی، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی»؛

حجت الاسلام علی معصومی نیا با موضوع «اسلامی‌سازی نظام پولی و مالی: مسیری که پیموده‌ایم و دورنمای آینده»؛

حجت الاسلام مجید حبیبیان با موضوع «لزوم تفکیک نهاد قرض‌الحسنه از نهاد بانک در قانون پولی و بانکی و اصلاح قانون مربوطه»؛

محمدجواد توکلی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با موضوع: «سود علی‌الحساب سپرده در بانکداری اسلامی ابزار سیاست‌گذاری یا متغیر واقعی».

هدف از برگزاری این نشست‌ها، بررسی دیدگاه‌های نو و پیش برنده در مسیر تکامل علوم انسانی اسلامی، آشنایی اساتید با برنامه‌های تحقیقاتی همدیگر و همچنین زمینه‌سازی برای همکاری و هم‌افزایی اساتید در جهت بسط و تعمیق علوم انسانی اسلامی در ایران و جهان اسلام است.