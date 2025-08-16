به گزارش خبرنگار مهر، همایش «حفظ انسجام امت اسلامی، در سیره و سنت پیامبر، امام حسن و امام رضا (ع)» از سوی سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی - دفتر قم برگزار می‌شود.

حجت الاسلام سجاد ایزدهی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در موضوع راهکارها و راهبردهای انسجام اجتماعی در جامعه اسلامی بر تاکید بر سیره و سنت پیامبر، امام حسن و امام رضا (ع)، حجت الاسلام حمیدرضا مطهری در موضوع امام رضا (ع) و ترویج فرهنگ گفتگو، راهبردی برای کاهش تنش اجتماعی، اصغر منتظر القائم عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در موضوع مهندسی فرهنگی رسول الله در حفظ امت اسلامی، حمیدرضا پارسانیا عضو شورای انقلاب فرهنگی در موضوع هویت امت اسلام در عصر حضور امام و غیبت امامت، حجت الاسلام محسن الویری عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم در موضوع امت گرایی در کنش سیاسی امام حسن مجتبی (ع) و سید علیرضا واسعی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با موضوع جامعه نبوی در تراز تمدن عیار سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز چهارشنبه ۲۹ مرداد از ساعت ۸ الی ۱۲ در ساختمان سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی- سالن شیخ طوسی واقع در خیابان صفائیه قم برگزار می‌شود.

گفتنی است به شرکت کنندگان در این همایش گواهینامه اعطا خواهد شد.