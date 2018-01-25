نصب آشیانه پرندگان در بوستان های طالقانی و ملت

به گزارش خبرگزاری مهر، عدالت امیرزاده معاون امور شهری و محیط زیست این منطقه گفت : این آشیانه ها از جنس چوب و پایه فلزی است و در ارتفاع و حاشیه ی خیابان ولیعصردر بوستان ملت و بلوار سرو در بوستان طالقانی نصب شده است و در هریک از آشیانه ها حفره های متعدد برای ورود و خروج پرندگان و ساخت لانه تعبیه شده است .

امیرزاده با بیان اینکه این حرکت می تواند به عنوان آغازی برای بازگشت پرندگان به زندگی روزمره شهری و بهره مندی بیشتر شهروندان از فضاهای طبیعی تلقی شود تصریح کرد : در حال حاضر در این بوستان ها درخت ، برکه ، دریاچه و آبنما وجو دارد ، اما به دلیل آلودگی هوا متاسفانه پرندگان وحشی که جزئی از حیات طبیعی هستند به این نقاط رفت و آمد نمی کنند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه همزمان با فصول سرد سال شاهد لانه سازی پرندگان در این آشیانه هاباشیم افزود: در صورت موفقیت طرح از این نوع آشیانه ها در حاشیه سایر بوستان های مهم منطقه ۳ نیز استفاده می شود.