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۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۴۶

نصب آشیانه پرندگان در بوستان های طالقانی و ملت

نصب آشیانه پرندگان در بوستان های طالقانی و ملت

به منظور احیای حیات پرندگان در قطعات فضای سبز و جلب آنها به فضای شهر تهران، تعدادی آشیانه پرنده در حاشیه بوستان های ملت و طالقانی نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عدالت امیرزاده معاون امور شهری و محیط زیست این منطقه گفت : این آشیانه ها از جنس چوب و پایه فلزی است و در ارتفاع و حاشیه ی خیابان ولیعصردر بوستان ملت و   بلوار سرو در بوستان طالقانی  نصب شده است  و در هریک از آشیانه ها حفره های متعدد برای ورود و خروج پرندگان و ساخت لانه تعبیه شده است .

امیرزاده با بیان اینکه این حرکت می تواند به عنوان آغازی برای بازگشت پرندگان به زندگی روزمره شهری و بهره مندی  بیشتر شهروندان از فضاهای طبیعی تلقی شود تصریح کرد : در حال حاضر در این بوستان ها درخت ، برکه ، دریاچه و آبنما وجو دارد ، اما به دلیل آلودگی هوا متاسفانه پرندگان وحشی که جزئی از حیات طبیعی هستند به این نقاط رفت و آمد نمی کنند.

 وی با ابراز امیدواری از اینکه همزمان با فصول سرد سال شاهد لانه سازی پرندگان در این آشیانه هاباشیم افزود: در صورت موفقیت طرح از این نوع آشیانه ها  در حاشیه سایر بوستان های مهم منطقه ۳ نیز استفاده می شود.

کد مطلب 4209877

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