به گزارش خبرنگار مهر، چاقی یکی از بزرگ ترین مشکلات سلامت در دنیای کنونی است که به سرعت در حال گسترش است. چاقی با مشکلات متعدد سلامت نظیر دیابت، فشارخون بالا و اختلالات هورمونی مرتبط است.

به گفته محققان دانشگاه ایالتی جورجیا، مصرف فیبر رژیمی از چاقی، سندروم متابولیک و تغییرات نامطلوب در روده ها از طریق تحریک به رشد باکتری های خوب در روده پیشگیری می کند.

یافته های این تحقیق نشان می دهد که غنی سازی رژیم غذایی موش ها با فیبر قابل تخمیر، از سندرم متابولیک که از طریق رژیم غذایی با چربی بالا ایجاد می شود پیشگیری می کند.

سندروم متابولیک مجموعه ای از مشکلات مرتبط با چاقی است که شامل فشارخون بالا، قندخون بالا، چربی اضافی دورکمر و میزان غیرعادی کلسترول یا تری گلیسیرید است؛ در صورت بروز این شرایط، ریسک ابتلا فرد به بیماری قلبی، سکته و دیابت افزایش می یابد.

چاقی و سندروم متابولیک با تغییر در میکروبیوم های روده مرتبط هستند.

این مطالعه نشان داد فیبر قابل تخمیر موجب احیاء سلامت روده شده و از موش ها در مقابل سندروم متابولیک ناشی از رژیم غذایی چرب از طریق بازسازی میزان میکروبیوم های روده، افزایش تولید سلول های اپیتلیال روده و بازسازی تجلی پروتئین اینترلوکین-۲۲ (IL-۲۲) که از میکوبیوم های روده در مقابل هجوم سلول های اپیتلیال پیشگیری می کند، حفاظت می نماید.

دکتر اندرو گویرتز، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «افزودن فیبر قابل تخمیر به رژیم غذایی در مقابله با سندروم متابولیک بسیار موثر است.»