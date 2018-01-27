به گزارش خبرنگار مهر، مریم جمشیدی، ظهر شنبه در کارگروه تخصصی بانوان با اشاره به اینکه کشوری نمی‌تواند مدعی توسعه باشد مگر آن‌که برای ارتقا و آموزش اقشار مختلف خود برنامه‌ریزی داشته باشد، از جمله اقدامات خوب اداره‌کل امور بانوان را تشکیل کمیته آموزش به‌صورت منسجم از سال ۹۲ برشمرد و افزود: چهار سال است که این اداره برنامه شش ماه خود را اعم از مشخص کردن نوع برنامه آموزشی، سرفصل‌ها و شهر برگزاری کارگاه‌ها را از شش ماه قبل‌تر تدوین می‌کند.

مدیرکل امور خانواده و بانوان استانداری مازندران، یکی از حوزه‌هایی که در آموزش آن سعی فراوان شده است را حوزه سلامت برشمرد و اهمیت آن را غیرقابل انکار دانست و افزود: در حوزه سلامت در استان توانستیم تا کنون بیش از یک هزار و ۸۰۰ کارگاه برگزار کنیم که بیش از سی هزار نفر از زنان استان در زمینه‌های مختلف سلامت از این کارگاه‌ها استفاده کردند.

وی از جمله کارگاه‌های مرتبط با امر سلامت را مدیریت اضطراب، فرزندپروری، پیشگیری از ایدز، دیابت و فشار خون، بهداشت بلوغ جنسی، ترویج فرهنگ زایمان طبیعی، پیشگیری از بیماری‌های خاص زنان، پیشگیری از سرطان‌های شایع زنان، سلامت دختران و بانوان، سلامت سالمندی، ورزش در محیط کار، تغذیه با شیرمادر، تغذیه سالم، کمک‌های اولیه و پیشگیری از ناهنجاری‌های جسمی نام برد.

جمشیدی با بیان اینکه در بسیاری از مسائل که به‌صورت تابو مطرح می‌شده است، سعی شد تا در آن مسائل اقشار مختلف زنان، تحت پوشش آموزش کارگاه‌ها قرار گیرند، خاطرنشان کرد: این امر هرچند کافی نیست اما نشان می‌دهد که راهی که آغاز شده می‌تواند ما را در درازمدت به اهداف عالی برساند.

وی برای تنویر افکار عمومی گفت: هیچ دستگاه یا نهاد دولتی و غیردولتی با نام جنسیتی در استان تعریف نشده، بنابراین وظیفه ذاتی همه نهادها این است که در حوزه‌های مختلف به جنسیت‌های مختلف خدمات‌دهی کنند.

جمشیدی با بیان اینکه اداره کل بانوان و خانواده تنها نقش مطالبه‌گری در حوزه‌های مختلف دارد، افزود: انجام کارگاه‌های آموزشی، بخشی از وظیفه ما است که به ما می‌گوید که در برخی مسائل حساسیت وجود دارد و ما اعلام وضعیت قرمز می‌کنیم.

وی با اعلام اینکه وضعیت سلامت زنان استان، در وضعیت خوبی قرار ندارد، افزود: بخش بهداشت و سلامت به‌عنوان متولی باید از همه نهادهای مرتبط تقاضای همکاری برای بهبود وضعیت کند و قرار نیست همه مسائل زنان استان را اداره امور بانوان بیان کند.

وی از جمله دلایل مسائل استان را این دانست که بسیاری از دستگاه‌های پاسخگو، پرسشگرند و اطلاع‌رسانی و وضعیت قرمزها در جایگاه خود انجام نمی‌شود و افزود: زن سکان‌دار خانه است و مرگ مادر مرگ جهان است؛ زن اگر سلامت سالمی نداشته باشد نمی‌تواند سفره سالمی برای خانواده خود هم مهیا کند و همه باید دست در دست هم دهیم تا کار بزرگ انجام شود.

مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران با تأکید بر اینکه ورزش همگانی مختص مناسبت‌های خاص نیست و باید به‌صورت دائمی انجام شود، گفت: انجام ورزش همگانی نیاز به تأمین اعتبار ندارد و اگر ورزش همگانی به‌صورت پیوسته با کمک فرمانداری‌ها انجام شود، این فرهنگ نهادینه خواهد شد تا کم‌تحرکی کاهش یاید و هزینه استفاده از ورزش‌ها نیز کم می‌شود.

جمشیدی با اعلام اینکه سلامت زنان باید به‌صورت ویژه دیده شود، پیشنهاد کرد: دو بنر در شهرها به‌صورت دائمی برای اعلام سلامت زنان و آمارها انجام تا حساسیت ایجاد شود و سمن‌ها باید به دانشگاه علوم پزشکی وصل گردند و همه دستگاه‌ها در کنار هم برای ارتقا وضعیت سلامت زنان کار انجام دهند.